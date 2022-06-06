Великобритания выделяет дополнительную помощь для расследования военных преступлений рф в Украине — Finance.ua

Великобритания выделяет дополнительную помощь для расследования военных преступлений рф в Украине

Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Правительство Великобритании заявило о выделении второго пакета помощи Международному уголовному суду (МУС) по расследованию военных преступлений рф в Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

«Великобритания быстро ответила на запрос Международного уголовного суда об отправке дополнительных полицейских и юристов, чтобы помочь их расследованию российских военных преступлений в Украине. Войска рф должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость», — заявил вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб.

Отмечается, что во второй пакет помощи МКС вошли:

базирование в Гааге офицера полиции для быстрого обмена информацией между Великобританией и МУС;

направление семи юристов с опытом работы в международном уголовном праве;

двое полицейских, имеющих опыт сбора разведывательных данных через общедоступные источники;

постоянный анализ и мониторинг военных событий в Украине, включая хранение любых доказательств, касающихся военных преступлений;

проведение специального тренинга по расследованию военных преступлений для украинской полиции от имени МУС в сотрудничестве с норвежской полицией.

В начале этого месяца генеральный прокурор Великобритании посетил Украину и возглавил делегацию экспертов по военным преступлениям в регионе для поддержки работы генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

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