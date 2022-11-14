Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы

Казна и Политика
16
Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы
Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы
Великобритания выделяет первый транш в размере $5,8 млн на восстановление энергетической инфраструктуры в рамках финансирования Фонда поддержки Украины.
Об этом сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Соглашение по этому поводу должны подписать глава МИД Британии Клеверли с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле. Всего Лондон выделил 10 млн фунтов стерлингов в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.
Читайте также
Эта поддержка поможет с ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов. Великобритания является крупнейшим донором Фонда.
«Атаки россии на жизненно важную инфраструктуру показывают, что путин прибегает к отчаянным мерам. Но даже несмотря на ракетные обстрелы и отключение света, решительность украинского народа остается несокрушимой. Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу», — заявил Клеверли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.