Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы — Finance.ua

Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление украинской энергосистемы
Великобритания выделяет первый транш в размере $5,8 млн на восстановление энергетической инфраструктуры в рамках финансирования Фонда поддержки Украины.
Об этом сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Соглашение по этому поводу должны подписать глава МИД Британии Клеверли с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле. Всего Лондон выделил 10 млн фунтов стерлингов в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.
Эта поддержка поможет с ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов. Великобритания является крупнейшим донором Фонда.
«Атаки россии на жизненно важную инфраструктуру показывают, что путин прибегает к отчаянным мерам. Но даже несмотря на ракетные обстрелы и отключение света, решительность украинского народа остается несокрушимой. Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу», — заявил Клеверли.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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