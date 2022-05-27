Великобритания вводит налог на энергетическую прибыль — Finance.ua

Великобритания вводит налог на энергетическую прибыль

Великобритания вводит налог на энергетическую прибыль

Великобритания объявила о введении 25% налога на прибыль производителей нефти и газа — вместе с пакетом мер поддержки для домохозяйств, испытывающих трудности с оплатой растущих счетов за электроэнергию.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о пакете поддержки в размере 15 млрд фунтов стерлингов.

Каждой британской семье предоставят скидку в 400 фунтов стерлингов на их счет за энергоносители и больше — для домохозяйств с низкими доходами.

Как пишет Reuters, такой шаг знаменует собой изменение взглядов правительства премьер-министра Бориса Джонсона, ранее «сопротивлявшегося неожиданным налогам, называя их сдерживающим фактором для инвестиций».

«Это уже второе чрезвычайное политическое вмешательство, помогающее в решении роста счетов в этом году. Столкнувшись с сильным политическим давлением с целью оказания большей поддержки плательщикам счетов, министр финансов Риши Сунак сказал, что энергетические компании получают сверхприбыли, в то время как британцы испытывают трудности», — говорится в статье.

Мы вводим временный целевой налог на энергетическую прибыль, взимаемую с прибыли нефтяных и газовых компаний по ставке 25%. Мы также вводим новую инвестиционную льготу, которая удваивает льготы для энергетических компаний, инвестирующих свою прибыль в Великобритании", — добавил министр.

Такая мера поможет привлечь 5 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 12 месяцев и будет прекращена, когда цены на нефть и газ вернутся в норму.

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