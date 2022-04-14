Великобритания с сегодняшнего дня запрещает импорт железа и стали из россии — Finance.ua

Великобритания с сегодняшнего дня запрещает импорт железа и стали из россии

Сегодня 09:31 — Фондовый рынок

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о введении с 14 апреля запрета на импорт российского железа и стали. Кроме того, Лондон закрывает экспорт в россию передовых технологий.

«После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконно отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну путина», — цитирует издание заявление главы британского МИД.

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Лиз Трасс добавила, что с завтрашнего дня Великобритания запрещает импорт российского железа и стали. Кроме того, уточнила она, вводится запрет на экспорт в россию квантовых технологий и современных материалов, в которых «очень нуждается путин».

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