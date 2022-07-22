Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей — Finance.ua
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Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей

Личные финансы
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Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей
Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей
Правительство Великобритании в среду изменило правила въезда для беженцев в рамках программы «Дом для Украины», разрешив украинским детям пересекать границу без сопровождения родителей.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно новым правилам, ребенок сможет сам въехать в Великобританию, если один из его родителей или опекун подтвердят, что «это в его (ребенка) лучших интересах».
Британцы, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его минимум на три года (вместо шести месяцев в случае взрослых) или пока ему не исполнится 18 лет.
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В Министерстве внутренних дел Великобритании утверждают, что уже поданные заявки от детей были рассмотрены, а новые можно будет отправлять с 10 августа.
Как напоминает The Guardian, из-за невозможности въезда в Британию без родителя тысячи детей остались в Украине, в том числе и на оккупированных россией территориях.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Судебно-юридична газета
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