Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей — Finance.ua

Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей
Правительство Великобритании в среду изменило правила въезда для беженцев в рамках программы «Дом для Украины», разрешив украинским детям пересекать границу без сопровождения родителей.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно новым правилам, ребенок сможет сам въехать в Великобританию, если один из его родителей или опекун подтвердят, что «это в его (ребенка) лучших интересах».
Британцы, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его минимум на три года (вместо шести месяцев в случае взрослых) или пока ему не исполнится 18 лет.
В Министерстве внутренних дел Великобритании утверждают, что уже поданные заявки от детей были рассмотрены, а новые можно будет отправлять с 10 августа.
Как напоминает The Guardian, из-за невозможности въезда в Британию без родителя тысячи детей остались в Украине, в том числе и на оккупированных россией территориях.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью