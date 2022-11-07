Великобритания расширит налоги на сверхприбыль для энергетических компаний — Finance.ua

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Великобритания расширит налоги на сверхприбыль для энергетических компаний

Мир
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Великобритания расширит налоги на сверхприбыль для энергетических компаний
Великобритания расширит налоги на сверхприбыль для энергетических компаний
На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину британские премьер-министр Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант заявили о намерении расширить налоги на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
Как сообщает Reuters, ожидается, что это позволит собрать почти 40 млрд фунтов стерлингов (45,55 млрд долларов) в течение пяти лет.
Чиновники хотят максимизировать доходы от этого налога, повысив ставку с 25% до 30% и продлив ее до 2028 года.
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Из-за размеров доходов крупнейших мировых нефтяных компаний политики и группы потребителей ужесточили призывы обложить эти предприятия большими налогами, чтобы собрать средства для компенсации ущерба, причиненного домохозяйствам, предприятиям и экономике в результате повышения стоимости энергии.
Напомним, 31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.
По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из россии в страны Евросоюза до конца текущего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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