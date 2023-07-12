Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн — Finance.ua
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Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн

Казна и Политика
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Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн
Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн
Великобритания предоставит Украине помощь в размере $65 млн для ремонта техники и создания военного реабилитационного центра.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
Сообщается, что в рамках нового пакета помощи Великобритания и члены G7 также предоставят Украине тысячи дополнительных боеприпасов Challenger 2 и более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.
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«Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу», — говорится в заявлении британского правительства.
Ожидается, что общую декларацию подпишут все члены G7. Отмечается, что в декларации будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.
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«Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту путину и вернет мир в Европу», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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