Великобритания поможет Украине в восстановлении лесов и нацпарков — Finance.ua
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Великобритания поможет Украине в восстановлении лесов и нацпарков

Мир
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Во время конференции СОР28 глава Минсреды Украины Руслан Стрелец и госсекретарь по вопросам окружающей среды, питания и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Стив Баркли подписали меморандум о сотрудничестве в восстановлении лесов и нацпарков.
На восстановление сожженных лесов Украины понадобится не менее 80 лет. Руслан Стрелец рассказал коллегам, что уже сейчас делает наша страна в этом направлении.
В свою очередь, британские партнеры поддерживают такие шаги и готовы делиться собственным экспертным опытом. Отмечена и важность продолжения работы по фиксации фактов причинения вреда окружающей среде в результате войны.
Руслан Стрелец пригласил коллег уже в следующем году посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть, как повлияла агрессия рф на живую природу, а также детализировать направления дальнейшей работы между командами.
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