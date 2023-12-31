Вектор на рост: какие прогнозы дают руководители мировых банков — Finance.ua

Вектор на рост: какие прогнозы дают руководители мировых банков Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Вектор на рост: какие прогнозы дают руководители мировых банков

Ведущие топ-менеджеры мировых банковских организаций признали, что на мировую экономику продолжают оказывать значительное влияние неблагоприятные факторы, которые соответственно отражаются на финансовом благосостоянии их клиентов. При этом они выразили уверенность в дальнейшем росте своей отрасли и бизнеса в течение следующих трех лет. Рост процентных ставок и инфляция, а также другие экономические факторы повлияли на стоимость жизни клиентов и персонала.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса KPMG GlobalBanking CEO Outlook в 2023 году, в котором приняли участие 1325 руководителей банков из 11 стран мира.

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Несмотря на то, что руководители внимательно отслеживают деструктивные факторы и риски, которые могут появиться на горизонте, они продемонстрировали уверенность в своей способности выстоять в сегодняшних условиях и двигаться вперед, продолжая инвестировать в кадровый потенциал, технологии, ESG и неорганический рост, которые обеспечат Высокую окупаемость вложенных инвестиций.

Для преодоления неопределенности и достижения целей роста банки стремятся инвестировать в повышение квалификации сотрудников, их благополучие и создание культуры, в которой поощряется гибкий график работы, что приведет к лучшему балансу между работой и личной жизнью.

Важными операционными приоритетами для руководителей в банковской отрасли являются ценностное предложение сотрудников и будущих работников как средство удержания и привлечения талантов. Руководители также отдают себе отчет, что современная рабочая среда требует от них определенного стиля руководства. 74% респондентов согласились с тем, что «стиль руководства по принципу сотрудничества с совместным управлением и оперативными обязанностями обеспечивают больше успеха».

73% топ-менеджеров мировых банковских организаций согласны, что искусственный интеллект является важным объектом для инвестиций, несмотря на экономическую неопределенность. Среди преимуществ искусственного интеллекта руководители указали на повышение доходности, усиление киберзащиты и защиту от мошенничества, выпуск новых продуктов и новые рыночные возможности.

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«Украинский рынок не исключение. Крупные банки в Украине активно используют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения клиентского опыта, повышения прибыльности продуктов и борьбы с мошенничеством», — добавляет Алексей Янковский, партнер, руководитель практики консультирования в сфере технологий KPMG в Украине.

Однако руководители банков также хорошо осознают риски и препятствия, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта. К примеру, 55% отметили, что стоимость технологий ИИ мешает внедрению, а большинство согласны с тем, что отсутствие нормативного регулирования рынка технологий ИИ мешает развитию этого направления.

Когда речь идет о готовности организаций к кибератакам, то 54% ​​руководителей банков утверждают, что хорошо подготовлены к таким рискам. Те, кто утверждает, что их организации не готовы к кибератакам (21%), определили причины неготовности.

Среди них 40% респондентов указали, что сложность кибератак усиливается, 27% признали дефицит квалифицированного персонала, а 17% сказали, что причина в отсутствии инвестиций в киберзащиту.

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