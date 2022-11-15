Веерные отключения света: где во вторник будут действовать плановые ограничения — Finance.ua

Веерные отключения света: где во вторник будут действовать плановые ограничения Сегодня 10:08 — Энергетика

Веерные отключения света: где во вторник будут действовать плановые ограничения

Плановые отключения электроэнергии во вторник, 15 ноября, будут действовать в восьми областях и Киеве.

«15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях», — говорится в сообщении.

В других областях оператор не прогнозирует отключения.

Необходимость ограничивать электроэнергию возникла из-за повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами.

«Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев был свет», — отмечают в Укрэнерго.

Компания призвала потребителей осознанно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» опровергло информацию, что якобы компания заявляла, что «в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю». На самом деле, эта информация не соответствует действительности.

Економічна Правда По материалам:

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