«На военный учет ставят граждан, пригодных по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время, не достигшим предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
Пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников и военнообязанных определяет военно-врачебная экспертиза.
По результатам медосмотра военно-врачебная комиссия примет одно из решений в отношении военнообязанного:
пригодный к военной службе;
непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
«В двух первых случаях заполняйте личную карточку П-2 и прилагайте к картотеке военнообязанных и призывников. Военный учет работников, непригодных к военной службе, которых территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключил из учета по состоянию здоровья, не ведите. Они больше не военнообязанные. Информацию о степени пригодности к военной службе подскажут записи в военно-учетных документах», — отметили в Гоструде.