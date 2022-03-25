Ведется ли военный учет работников с инвалидностью — Гоструда — Finance.ua
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Ведется ли военный учет работников с инвалидностью — Гоструда

Сегодня 19:06Личные финансы
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Ведется ли военный учет работников с инвалидностью — ГострудаВедется ли военный учет работников с инвалидностью — Гоструда
Если работнику установили инвалидность, это не позволяет автоматически считать, что он не пригоден к военной службе. Следует руководствоваться записями в военно-учетных документах.
Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Одесской области.
«На военный учет ставят граждан, пригодных по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время, не достигшим предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
Пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников и военнообязанных определяет военно-врачебная экспертиза.
По результатам медосмотра военно-врачебная комиссия примет одно из решений в отношении военнообязанного:
  • пригодный к военной службе;
  • непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
«В двух первых случаях заполняйте личную карточку П-2 и прилагайте к картотеке военнообязанных и призывников. Военный учет работников, непригодных к военной службе, которых территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключил из учета по состоянию здоровья, не ведите. Они больше не военнообязанные. Информацию о степени пригодности к военной службе подскажут записи в военно-учетных документах», — отметили в Гоструде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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