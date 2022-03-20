Ведение бизнеса на период военного положения требует подачи декларации в Минэкономики — постановление Кабмина

Сегодня 16:07 — Личные финансы

Кабинет Министров обязал в период военного положения субъекты хозяйствования для ведения бизнеса подавать декларации в Министерство экономики, указав в них сведения о юридическом лице или физлице-предпринимателе, их местонахождении и другие данные.

Соответствующее постановление от 18 марта 2022 № 314 размещено на «Правительственном портале».

Что это значит? Согласно документу, представители бизнеса в сфере охранной деятельности должны подать соответствующую декларацию в Министерство внутренних дел.

Декларация может быть подана в бумажной или электронной форме — через портал «Дія» или центр административных услуг.

При этом представители бизнеса, которые начали работу на основе такой декларации, но их деятельность требует разрешительных документов, безотлагательно, но не позднее одного месяца после прекращения или отмены военного положения должны обратиться в соответствующие органы лицензирования и получить необходимые разрешения без остановки своей деятельности, отмечено в постановлении правительства.

Также Кабмин установил, что на период военного положения останавливаются сроки обращения за получением публичных услуг в соответствии с законодательством. Со дня прекращения или отмены военного положения эти сроки продлеваются с учетом прошедшего до их остановки времени, свидетельствует решение.

Сроки действия лицензий и разрешительных документов продлеваются на период военного положения, установило правительство.

Постановление действует со дня его публикации и до прекращения или отмены военного положения.

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