ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни — Finance.ua

ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни
Вам тоже кажется несправедливым, что почти 20 процентов своих доходов вы теряете из-за двойного валютного курса? Удивительное дело! Работать, соблюдать все требования действующего законодательства, уплачивать налоги и взыскания в полной мере, но пятой части того, что Вы заработали, нет!
О том как государство «НЕ вмешивается» в деятельность бизнеса и как выжить украинским предпринимателям под давлением пристального глаза «Большого брата» пойдет речь на Валютном форуме 2022, который состоится 28 июля.
Как избежать блокировки налоговых накладных, применяемой компетентными органами в качестве механизма давления на украинский бизнес, расскажет бизнес управляющий партнер Winner Игорь Ясько.
В своем докладе Игорь раскроет:
- проблемы возмещения НДС;
- возврат валютной выручки при не закрытых контрактах в белоруссию и россию;
- искусственного регулирования налогового бремени налоговиками для бизнеса.
- ! А так же предоставит экспертный прогноз выстоит ли экономика Украины при такой налоговой и таможенной политике в будущем.
Менеджеры налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине Виктория Сидоренко и Василий Дробот раскроют тему «Импортно — экспортные операции: ограничения и варианты выживания», в рамках которой будут обсуждены:
- действующие ограничения по импорту и экспорту товаров и услуг (отмена перечня товаров критического импорта);
- сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту;
- основания для завершения осуществления банками валютного надзора: законодательные возможности, практические аспекты и налоговые последствия;
- штрафы за нарушение законодательства ВЭД;
- могут ли плательщики единого налога 3 группы осуществлять ВЭД;
- импорт без ввоза, экспорт без вывоза — особенности учета и налогообложения.
Кроме єтого поговорим об особенностях таможенного оформления, выполнении действующих ВЭД контрактов и тонкостях заключения новых во время войны.
С нами будет информативно и полезно!
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