ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни

Валюта
15
Вам тоже кажется несправедливым, что почти 20 процентов своих доходов вы теряете из-за двойного валютного курса? Удивительное дело! Работать, соблюдать все требования действующего законодательства, уплачивать налоги и взыскания в полной мере, но пятой части того, что Вы заработали, нет!
О том как государство «НЕ вмешивается» в деятельность бизнеса и как выжить украинским предпринимателям под давлением пристального глаза «Большого брата» пойдет речь на Валютном форуме 2022, который состоится 28 июля.
ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни
Как избежать блокировки налоговых накладных, применяемой компетентными органами в качестве механизма давления на украинский бизнес, расскажет бизнес управляющий партнер Winner Игорь Ясько.
В своем докладе Игорь раскроет:
  • проблемы возмещения НДС;
  • возврат валютной выручки при не закрытых контрактах в белоруссию и россию;
  • искусственного регулирования налогового бремени налоговиками для бизнеса.
  • ! А так же предоставит экспертный прогноз выстоит ли экономика Украины при такой налоговой и таможенной политике в будущем.
ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни
Менеджеры налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине Виктория Сидоренко и Василий Дробот раскроют тему «Импортно — экспортные операции: ограничения и варианты выживания», в рамках которой будут обсуждены:
  • действующие ограничения по импорту и экспорту товаров и услуг (отмена перечня товаров критического импорта);
  • сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту;
  • основания для завершения осуществления банками валютного надзора: законодательные возможности, практические аспекты и налоговые последствия;
  • штрафы за нарушение законодательства ВЭД;
  • могут ли плательщики единого налога 3 группы осуществлять ВЭД;
  • импорт без ввоза, экспорт без вывоза — особенности учета и налогообложения.
Кроме єтого поговорим об особенностях таможенного оформления, выполнении действующих ВЭД контрактов и тонкостях заключения новых во время войны.
С нами будет информативно и полезно!

Подробнее о валютном форуме

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.