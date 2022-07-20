ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни — Finance.ua

ВЭД во время войны: тонкости регулирования и подводные камни Сегодня 09:20 — Валюта

Вам тоже кажется несправедливым, что почти 20 процентов своих доходов вы теряете из-за двойного валютного курса? Удивительное дело! Работать, соблюдать все требования действующего законодательства, уплачивать налоги и взыскания в полной мере, но пятой части того, что Вы заработали, нет!

О том как государство «НЕ вмешивается» в деятельность бизнеса и как выжить украинским предпринимателям под давлением пристального глаза «Большого брата» пойдет речь на Валютном форуме 2022 , который состоится 28 июля.

Как избежать блокировки налоговых накладных, применяемой компетентными органами в качестве механизма давления на украинский бизнес, расскажет бизнес управляющий партнер Winner Игорь Ясько.

В своем докладе Игорь раскроет:

проблемы возмещения НДС;

возврат валютной выручки при не закрытых контрактах в белоруссию и россию;

искусственного регулирования налогового бремени налоговиками для бизнеса.

! А так же предоставит экспертный прогноз выстоит ли экономика Украины при такой налоговой и таможенной политике в будущем.

Менеджеры налогово-юридического департамента «Делойт» в Украине Виктория Сидоренко и Василий Дробот раскроют тему «Импортно — экспортные операции: ограничения и варианты выживания», в рамках которой будут обсуждены:

действующие ограничения по импорту и экспорту товаров и услуг (отмена перечня товаров критического импорта);

сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту;

основания для завершения осуществления банками валютного надзора: законодательные возможности, практические аспекты и налоговые последствия;

штрафы за нарушение законодательства ВЭД;

могут ли плательщики единого налога 3 группы осуществлять ВЭД;

импорт без ввоза, экспорт без вывоза — особенности учета и налогообложения.

Кроме єтого поговорим об особенностях таможенного оформления, выполнении действующих ВЭД контрактов и тонкостях заключения новых во время войны.

С нами будет информативно и полезно!

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