Вдвое больше, чем в предыдущем году: Минцифры сообщило, во сколько обошлась работа «Дія» в 2022 году — Finance.ua

Вдвое больше, чем в предыдущем году: Минцифры сообщило, во сколько обошлась работа «Дія» в 2022 году Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Вдвое больше, чем в предыдущем году: Минцифры сообщило, во сколько обошлась работа «Дія» в 2022 году

Поддержка работы и администрирование опросов в мобильном приложении и на портале «Дія» в течение 2022 года стоила государственному бюджету Украины почти 244,4 миллиона гривен.

Об этом стало известно из ответа Министерства цифровой трансформации Украины на запрос «Фокуса».

«В течение 2022 года на поддержку работы Единого государственного вебпортала электронных услуг и мобильного приложения Портала „Дія“ из государственного бюджета Украины было израсходовано 244 382,8 тыс. грн», — сообщило ведомство.

Стоимость администрирования функционала опросов в мобильном приложении «Дія» включена в общие расходы на администрирование и поддержку работы портала и мобильного приложения техническим администратором, добавили чиновники.

«Также отмечаем, что количество проведенных опросов не влияет на увеличение стоимости администрирования», — подчеркнули в Минцифры.

Для сравнения, в 2021 году на поддержку работы портала и мобильного приложения «Дія», по данным министерства, из госбюджета Украины потратили около 108,2 миллиона гривен. Получается, что расходы в условиях военного времени выросли более чем в 2 раза.

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Фокус По материалам:

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