Важный шаг к цифровому безвизу: украинские э-подписи и печати могут проверять в государствах - членах ЕС — Finance.ua

Важный шаг к цифровому безвизу: украинские э-подписи и печати могут проверять в государствах - членах ЕС Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Важный шаг к цифровому безвизу: украинские э-подписи и печати могут проверять в государствах - членах ЕС

Европейская комиссия опубликовала список стран, вошедших в список TC AdES LOTL. Он содержит информацию об электронных подписях и печати государств, не являющихся членами Европейского Союза, что позволяет проверять их в странах ЕС. Украина стала первой страной, попавшей в этот перечень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Украинские электронные подписи и печати на цифровых документах могут проверять с помощью инфраструктуры ЕС. Это открывает возможности для украинских беженцев в ЕС и украинского бизнеса, желающего использовать электронную форму контрактов и других документов. Теперь европейские страны смогут принимать электронные заявления и документы, подписанные с помощью Дія.Підпис-ЄС.

Читайте также НБУ разрешил дистанционную идентификацию клиентов при выдаче цифрового ключа

Используя TC AdES LOTL, программное обеспечение в странах ЕС может автоматически проверять подписи и печати на цифровых документах и подтверждать их подлинность. В результате успешной проверки пользователь получит сообщение «Подпись AdES» или «Печать AdES».

Считается, что такие подписи имеют юридическую силу и отвечают требованиям к усовершенствованным электронным подписям или печатям.

Это важный шаг к взаимному признанию квалифицированных доверительных услуг, которое состоится после заключения международного соглашения. Накануне Европейская комиссия провела техническую оценку правовой и технической составляющей украинских электронных подписей и подтвердила, что украинская инфраструктура отвечает всем требованиям ЕС, чтобы быть частью доверительного списка ЕС.

Читайте также Только на строительстве сэкономили более 11 млрд грн: Минцифры оценило эффект от цифровизации

В Европейской комиссии также признали, что Дія.Підпис-EU соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза и им можно подписывать документы или контракты, действительные как в Украине, так и в странах ЕС.

Со своей стороны Украина уже признала квалифицированные доверительные услуги ЕС. Это позволяет гражданам ЕС использовать свои национальные квалифицированные сертификаты для электронных подписей или печатей в Украине или при ведении бизнеса с компаниями в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.