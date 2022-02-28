Важная информация для клиентов ФЛП (физических лиц-предпринимателей) Таскомбанка тарифный пакет ТАС-Онлайн — Finance.ua

Ввиду сложной ситуации в стране хотим сообщить вам о следующем:
Относительно штрафов по кредитам
Мы не начисляем и не будем начислять пеню или штрафные санкции по кредитам и кредитным картам.
Относительно погашения кредитов
Погашение по кредитам по возможности необходимо производить. Самым безопасным способом пересчета средств на сегодняшний день является онлайн-банкинг. Мы обеспечиваем бесперебойную работу сервиса дистанционного обслуживания ТАС24 Бизнес. Пополнение счетов любым способом бесплатно.
Все операции по безналичным расчетам в системе ТАС24 Бизнес производятся без ограничений.
Относительно кредитных каникул
В данный момент мы также работаем над созданием программ реструктуризации кредитов, которые помогли бы вам снизить финансовую нагрузку или отсрочить внесение платежа по кредиту. О внедрении данных программ мы сообщим отдельно на нашем сайте и на странице Facebook.
если нет карточек для бизнеса — можно перечислить себе на карту физического лица, а затем снимать средства или рассчитываться как физическое лицо
Режим работы отделений
Все ключевые службы банка продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения непрерывной работы отделений и сервисов. Для нас основным приоритетом остается безопасность наших клиентов и работников, поэтому по графику работы отделений мы будем сообщать ежедневно на официальном сайте и на странице Facebook.
До стабилизации ситуации в стране возможны изменения в графиках работы отделений, просим обязательно предварительно звонить в отделение, если Вы намерены его посетить.
Контакт-центр Таскомбака продолжает работать для вас 24/7. Связаться с нами по телефону: 0 800 60 17 77, или пишите на ящик info@tascombank.com.ua
Сохраняйте спокойствие, верьте в Вооруженные Силы Украины и берегите себя и близких.