Важная услуга для ФЛП временно недоступна — что нужно знать предпринимателям Сегодня 14:03 — Личные финансы

Важная услуга для ФЛП временно недоступна — что нужно знать предпринимателям

В Электронном кабинете налогоплательщика 26 января обновились формы отчетов для плательщиков единого налога, поэтому подача деклараций пока приостановлена. Это касается ФЛП всех трех групп.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович в Telegram.

Он рассказал, что форма для 3 группы 5% из F0103307 стала F0103308, форма для 1 и 2 группы изменилась с F0103405 на F0103406

«И все бы ничего, изменения там минимальны и на заполнение годового отчета не влияют. Однако, как всегда, после таких изменений следует период, когда ничего не работает. Поэтому сейчас старые формы из кабинета уже убрали, а новые еще не заработали. А это значит, что как минимум несколько дней подавать декларации смысла нет», — объяснил Смокович.

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Он отметил, что никакой проблемы в этом нет. Однако такие нововведения можно сделать после окончания периода подачи отчетности.

«Если отчет за 2022 год уже подан — то все ок. Если еще не отчитались, то вряд ли это получится сделать несколько ближайших дней. Ждем, пока заработают новые формы», — пояснил налоговый консультант.

Что ждет ФЛП в 2023 году

Предельный объем дохода для плательщиков единого налога рассчитывается по минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года. В настоящее время размер минимальной зарплаты составляет 6 700 гривен. То есть, размер годового дохода для ФЛП не должен превышать

для первой группы — 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат);

для второй группы — 5 587 800 грн (834 минимальных зарплат);

для третьей группы — 7 818 900 гривен (1167 минимальных зарплат).

Ставки единого налога для плательщиков первой группы устанавливаются в процентах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Прожиточный минимум в Украине составляет 2 684 грн. Что касается плательщиков второй группы, то для них ставки единого налога устанавливаются в процентах к размеру минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

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При этом ставки единого налога не могут быть больше 10% прожиточного минимума для первой группы ФЛП и 20% минимальной заработной платы для второй группы ФЛП. То есть, максимальный месячный размер единого налога для ФЛП составляет:

для первой группы — 268,4 грн;

для второй группы — 1340 грн.

Для плательщиков третьей группы установлены несколько иные правила, они могут выбирать между двумя ставками, а именно:

3% дохода при уплате НДС;

5% дохода.

Также они могут воспользоваться правом платить 2% общего дохода без ограничения дохода. Это льготная ставка, которая установлена во время военного положения, но будет отменена с июля 2023 года.

Pro Гроші По материалам:

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