Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии — Finance.ua

Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии
Украинцам уже выдали 15 353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно учиться по ваучерам. Самой популярной специальностью среди внутренних переселенцев является психология.
Также в наиболее востребованные специальности и профессии, которыми ВПО овладевают по ваучерам, входят:
- социальная работа;
- медсестринство и дошкольное образование;
- водитель автотранспортных средств;
- строительство и гражданская инженерия;
- агрономия;
- электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- предпринимательство и торговля;
- повар.
Для получения ваучера внутренние переселенцы могут обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии «сапер».
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