Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии

Личные финансы
53
Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии
Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии
Украинцам уже выдали 15 353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно учиться по ваучерам. Самой популярной специальностью среди внутренних переселенцев является психология.
Также в наиболее востребованные специальности и профессии, которыми ВПО овладевают по ваучерам, входят:
  • социальная работа;
  • медсестринство и дошкольное образование;
  • водитель автотранспортных средств;
  • строительство и гражданская инженерия;
  • агрономия;
  • электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
  • предпринимательство и торговля;
  • повар.
Читайте также
Для получения ваучера внутренние переселенцы могут обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии «сапер».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.