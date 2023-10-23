Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии — Finance.ua

Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии Сегодня 12:23 — Личные финансы

Ваучеры на обучение от государства получили более 15 тысяч украинцев: самые популярные профессии

Украинцам уже выдали 15 353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно учиться по ваучерам. Самой популярной специальностью среди внутренних переселенцев является психология.

Также в наиболее востребованные специальности и профессии, которыми ВПО овладевают по ваучерам, входят:

социальная работа;

медсестринство и дошкольное образование;

водитель автотранспортных средств;

строительство и гражданская инженерия;

агрономия;

электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

предпринимательство и торговля;

повар.

Для получения ваучера внутренние переселенцы могут обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке

Напомним, Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии «сапер».

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