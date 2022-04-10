Варвары или цивилизация: Подоляк рассказал, откажется ли Германия от газа из рф — Finance.ua
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Варвары или цивилизация: Подоляк рассказал, откажется ли Германия от газа из рф

Сегодня 12:40Энергетика
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У Германии не будет выбора касательно введения эмбарго на газ из России, поскольку сейчас этот вопрос стал не экономическим, а цивилизационным.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире «Украина24» во время всеукраинского телемарафона.
«Если есть такая страна как россия, которая может прийти убивать детей, сжигать жилье — это выбор цивилизации. То есть ты хочешь быть в цивилизации, или хочешь быть в варварстве?» — сказал Подоляк.
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россия — это сторона конкретного зла. А Украина находится на стороне добра, представляет конкретные ценности.
«То, что делает россия — это не вопрос войны, а вопрос попытки уничтожить другую нацию даже не по этническому принципу, а по принципу гражданства. россияне убивают украинцев, потому что у нас паспорт Украины», — подчеркнул Подоляк.
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Следовательно, Европе и всему цивилизованному миру придется выбрать сторону. Украина — молодая цивилизация, которая может защитить себя и свою суверенность. Цена, которую должны заплатить западные страны — сравнительно невысокая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Сьогодні
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