Варвары или цивилизация: Подоляк рассказал, откажется ли Германия от газа из рф — Finance.ua

россия — это сторона конкретного зла. А Украина находится на стороне добра, представляет конкретные ценности.
«То, что делает россия — это не вопрос войны, а вопрос попытки уничтожить другую нацию даже не по этническому принципу, а по принципу гражданства. россияне убивают украинцев, потому что у нас паспорт Украины», — подчеркнул Подоляк.
Следовательно, Европе и всему цивилизованному миру придется выбрать сторону. Украина — молодая цивилизация, которая может защитить себя и свою суверенность. Цена, которую должны заплатить западные страны — сравнительно невысокая.