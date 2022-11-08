«Варто 2.0»: Украинский ветеранский фонд запустил новую программу для финансирования бизнеса — Finance.ua
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«Варто 2.0»: Украинский ветеранский фонд запустил новую программу для финансирования бизнеса

Личные финансы
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«Варто 2.0»: Украинский ветеранский фонд запустил новую программу для финансирования бизнеса
«Варто 2.0»: Украинский ветеранский фонд запустил новую программу для финансирования бизнеса
Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов запустил новую программу для финансирования бизнеса под названием «Варто 2.0».
По этой программе ветераны, а также семьи погибших защитников и защитниц могут получить деньги на развитие собственного дела.
Это уже вторая программа макрофинансирования ветеранского бизнеса. Первый конкурс продолжался с 5 сентября по 5 ноября. Победителями стали 30 проектов. Тогда количество заявок в два раза превысило возможности финансирования. Потому решили объявить еще один конкурс.
Подавать заявки на финансирование проектов могут:
  • ветераны, члены семей ветеранов войны погибших (умерших) и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;
  • юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины
Сумма финансирования проектов:
  • минимальная запрашиваемая сумма на проект — 500 тыс. грн;
  • максимальная запрашиваемая сумма на проект — 1 млн грн.
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Подавать заявки можно с 7 по 26 ноября 2022 года. Принять участие могут и физические и юридические лица.
Больше об условиях участия можно прочитать по ссылке.
Украинский ветеранский фонд также запустил программу финансовой поддержки для ветеранов-ВПЛ, которая будет действовать до конца военного положения. Участники программы могут получить до 20 тысяч возмещений за товары для бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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