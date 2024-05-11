Варианты пребывания мужчин в Чехии без действующего загранпаспорта — Finance.ua

Варианты пребывания мужчин в Чехии без действующего загранпаспорта Сегодня 20:09 — Мир

Варианты пребывания мужчин в Чехии без действующего загранпаспорта, Фото: sd.ua

У мужчин — граждан Украины есть два варианта пребывания в Чехии без действующего загранпаспорта. Однако в обоих случаях МВД Чехии должно признать ситуацию такой, что мужчины не могут получить новый документ независимо от собственной воли.

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz.

Обновление данных

В МИД Чехии отмечают, что предоставление консульских услуг будет возобновлено после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года.

После вступления закона в силу мужчины должны в течение 60 дней явиться в ТЦК или оформить электронный кабинет военнообязанного.

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Если человек не внес данные спустя два месяца, тогда наступает ответственность в виде лишения консульских услуг, в том числе и запрет получить загранпаспорт.

Варианты пребывания без загранпаспорта

В Чехии есть два варианта пребывания без действующего загранпаспорта:

cizinecký pas или паспорт иностранца;

Тcestovní průkaz totožnosti или удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

«Однако в обоих случаях речь идет о том, признает ли МВД Чехии эту ситуацию как такую, что мужчины не могут получить новый документ независимо от собственной воли. Ведь закон о мобилизации предусматривает внесение данных о местонахождении через е-кабинет военнообязанного», — пишет издание.

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Как ProUkrainu подтвердила адвокат Оксана Ризак, мужчинам не будут выдавать сizinecký pas или паспорт иностранца, поскольку МВД Чехии не считает нежелание мужчин вносить данные о пребывании за рубежом, как обстоятельство независимое от их воли.

В то же время, для института временной защиты наличие паспорта не столь важно. Чехия, как и Германия, будет продолжать защиту без действующего проездного документа.

Кто может получить сizinecký pas или паспорт иностранца

лица, у которых на территории Чехии имеется действующий вид на постоянное жительство и нет загранпаспорта. Они должны доказать, что не могут получить новый документ, независимо от собственной воли;

те, кто были высланы или находятся на основе ПМЖ. Речь идет о детях, усыновленных и тоже не имеющих документа.

граждане, получившие дополнительную защиту (Doplnková ochrana). Это форма международной защиты, которую может получить иностранец, если он боится вернуться в свою страну происхождения, но не отвечает условиям предоставления убежища.

Отмечается, что паспорт иностранца выдается на десять лет. Граждане в возрасте до 15 лет получают документ на 5 лет.

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Срок действия в отдельных случаях определяется индивидуально и может быть сокращен.

Кто может получить удостоверение личности без гражданства для выезда за границу

Удостоверение для выезда за границу (сestovní preukaz totožnosti) — это проездной документ, который некоторые иностранцы могут получить, если у них нет действующего проездного документа и не могут получить новый в своей стране независимо от собственной воли.

Подать заявку могут:

лица, имеющие разрешение на длительное проживание или переходное (временное) проживание члена семьи гражданина ЕС в Чехии;

те, у кого есть классическая виза толерантности, виза толерантности, выданная в связи с российско-украинской войной, и виза временной защиты;

те, кто имеет вид на длительное жительство с целью воссоединения семьи, обучения и рабочей карты.

Напомним, Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

ProUkraїnu По материалам:

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