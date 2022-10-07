Валютный прогноз: инфляция в Германии впервые за 20 лет достигла двузначных значений, что будет с евро? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в Германии впервые за 20 лет достигла двузначных значений, что будет с евро? Сегодня 08:50 — Валюта

Показатели в 8-9% усредненного месячного роста цен и 10-12% по отдельным категориям товаров тогда захлестнули крупнейшие экономики Европы. В первую очередь это касается Германии. По состоянию на начало октября, ситуация не только не исправилась, но и усугубилась. В сентябре потребительская инфляция в ФРГ впервые за 20 лет достигла двузначных значений, составив 10,9%. Но вряд ли это предел, учитывая, что промышленная инфляция находится на уровне 45,8% в годовом выражении. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в ФРГ (%). Источник: tradingeconomics.com

Но хуже другое: по данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории существования этого валютного объединения достигла рекордных 10,0% по итогам сентября. Помимо упомянутой Германии, самые высокие показатели годовой инфляции наблюдаются в Эстонии (24,2%), Латвии (22,5%) и Литве (22,4%). Основной причиной этому служит рост цен на энергоносители и, как следствие, большинство других товарных групп.

Стоимость природного газа в ЕС (USD за 1 000 куб. м). Источник: tradingview.com

Недавний вывод из строя газопровода «Северный поток - 1» (предположительно — в результате диверсии) в очередной раз за год спровоцировал рост стоимости газа на европейских биржах выше 2 000 долларов США за 1 000 кубометров. И хотя по состоянию на конец сентября страны ЕС достигли запланированного показателя в 80% заполненности газохранилищ, на всю зиму этих запасов не хватит. Например, Германии имеющегося газа хватит лишь на 2 из 6 холодных месяцев (если предполагать, что она будет потреблять его с интенсивностью прошлого года).

В условиях технических затруднений и политических рисков с поставками российского газа, при истощении запасов в подземных хранилищах цена «голубого топлива» неизбежно снова «подскочит». Предвидя это, в сентябре 15 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести «потолок цен» на газ. Из-за них у ведущих экономик ЕС (прежде всего — Германия) возникает угроза остановки существенной части производства. В зоне риска — лакокрасочная, автомобильная и продовольственная промышленность, а также производители удобрений.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD на отметке 0,9571 был сформирован уровень поддержки. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

RoboForex По материалам:

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