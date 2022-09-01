Валютный прогноз: инфляция в ЕС ускоряется, а американский доллар крепнет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в ЕС ускоряется, а американский доллар крепнет Сегодня 08:50 — Валюта

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке Евростата, за август ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Таким образом инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум. С высокой долей вероятности столь стремительный рост цен вынудит ЕЦБ повышать учетную ставку более «агрессивно», так как граждане, чьи сбережения обесцениваются, начнут конвертировать их в другие товары и услуги. В таком случае есть риск развития «инфляционной спирали», когда простого повышения учетной ставки и сокращения баланса ЦБ для стабилизации ситуации может оказаться недостаточно. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в ЕС (%). Источник: Bloomberg

Основной причиной высоких темпов роста потребительской инфляции в ЕС стало увеличение цен на природный газ и продовольствие. Аномальная засуха привела к обмелению рек и падению электрогенерации АЭС во Франции. Проблемы с поставками газа из рф вынудили ЕС закупать этот товар по всему миру с целью заполнить свои хранилища перед зимой. По мнению аналитиков Zero Hedge, Китай продал Германии СПГ, ранее купленный в россии. Столь сложная логистическая схема привела к резкому росту стоимости газа в ЕС.

Стоимость природного газа в ЕС (USD за 1 000 куб. м). Источник: tradingview.com

Утром в среду цена 1 000 кубометров газа пыталась преодолеть уровень в 3 000 USD. На момент написания комментария котировки опустились к отметке в 2 500 USD. Стоит напомнить, что на пике сырьевого «суперцикла» в 2008 году цена на максимуме достигала отметки 550 USD (344 EUR). Все последующие годы этот показатель оставался ниже вплоть до 2021 года. А сейчас, когда в паре EURUSD достигнут паритет, стоимость 1 000 куб. м природного газа превышает показатели 2008 года более чем в 7 раз. Речь идет о товаре первой необходимости, без которого экономика просто физически не сможет функционировать. Без преувеличения, для промышленности ФРГ это будет самая тяжелая зима.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD на отметке 0,9923 сформировался уровень поддержки. По-прежнему ожидается дальнейшее падение евро до уровня 0,9855. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. При этом падение товарных и фондовых рынков продолжится и в сентябре.

RoboForex По материалам:

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