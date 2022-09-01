Валютный прогноз: инфляция в ЕС ускоряется, а американский доллар крепнет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Валютный прогноз: инфляция в ЕС ускоряется, а американский доллар крепнет

Валюта
23
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке Евростата, за август ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Таким образом инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум. С высокой долей вероятности столь стремительный рост цен вынудит ЕЦБ повышать учетную ставку более «агрессивно», так как граждане, чьи сбережения обесцениваются, начнут конвертировать их в другие товары и услуги. В таком случае есть риск развития «инфляционной спирали», когда простого повышения учетной ставки и сокращения баланса ЦБ для стабилизации ситуации может оказаться недостаточно. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Инфляция в&nbsp;ЕС (%). Источник: Bloomberg
Инфляция в ЕС (%). Источник: Bloomberg
Основной причиной высоких темпов роста потребительской инфляции в ЕС стало увеличение цен на природный газ и продовольствие. Аномальная засуха привела к обмелению рек и падению электрогенерации АЭС во Франции. Проблемы с поставками газа из рф вынудили ЕС закупать этот товар по всему миру с целью заполнить свои хранилища перед зимой. По мнению аналитиков Zero Hedge, Китай продал Германии СПГ, ранее купленный в россии. Столь сложная логистическая схема привела к резкому росту стоимости газа в ЕС.
Стоимость природного газа в&nbsp;ЕС (USD за&nbsp;1&nbsp;000&nbsp;куб.&nbsp;м). Источник: tradingview.com
Стоимость природного газа в ЕС (USD за 1 000 куб. м). Источник: tradingview.com
Утром в среду цена 1 000 кубометров газа пыталась преодолеть уровень в 3 000 USD. На момент написания комментария котировки опустились к отметке в 2 500 USD. Стоит напомнить, что на пике сырьевого «суперцикла» в 2008 году цена на максимуме достигала отметки 550 USD (344 EUR). Все последующие годы этот показатель оставался ниже вплоть до 2021 года. А сейчас, когда в паре EURUSD достигнут паритет, стоимость 1 000 куб. м природного газа превышает показатели 2008 года более чем в 7 раз. Речь идет о товаре первой необходимости, без которого экономика просто физически не сможет функционировать. Без преувеличения, для промышленности ФРГ это будет самая тяжелая зима.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD на отметке 0,9923 сформировался уровень поддержки. По-прежнему ожидается дальнейшее падение евро до уровня 0,9855. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. При этом падение товарных и фондовых рынков продолжится и в сентябре.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.