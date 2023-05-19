Валютный прогноз: высокая инфляция в ЕС будет сохраняться до конца 2024 года — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: высокая инфляция в ЕС будет сохраняться до конца 2024 года Сегодня 08:50 — Валюта

Согласно опубликованным данным Eurostat, инфляция в ЕС по итогам апреля составила 7,0% в годовом исчислении. По мнению экспертов МВФ, она до конца 2024 года останется выше целевых значений ЕЦБ. По этой причине регулятор будет вынужден и далее поднимать учетную ставку, которая пока еще не превышает текущие показатели инфляции. Факты свидетельствуют о том, что ЕЦБ борется с ростом цен менее успешно, чем ФРС США. Все это может ослабить единую европейскую валюту в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. На момент написания комментария между «быками» и «медведями» шла борьба за уровень поддержки.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8988, а поддержка образовалась на 0,8864. В случае закрепления цены ниже 0,8967 доллар ослабнет до уровня 0, 8775. В противном случае он может укрепиться к 0,9018.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6803, а поддержка — на 0,6572. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6697.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 137,54 и поддержки на 133,03. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и закрепиться над ним.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2435, а сопротивление — на 1,2654. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6183. Сопротивление сформировано на отметке в 0,6381. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,6126.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.

RoboForex По материалам:

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