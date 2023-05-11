Валютный прогноз: сильный рынок труда в США дает право ФРС повысить учетную ставку в июне — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: сильный рынок труда в США дает право ФРС повысить учетную ставку в июне Сегодня 09:11 — Валюта

В прошлую пятницу вышли данные по рынку труда США. Безработица снизилась до рекордно низкой отметки в 3,4%. Это дает ФРС право повысить учетную ставку и в июне нынешнего года. Регулятор может не бояться роста безработицы из-за жесткой монетарной политики. Остаются также инфляционные риски из-за роста заработных плат. Будем ждать ближайших комментариев чиновников ФРС США. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. Последние несколько дней между «быками» и «медведями» идет борьба за данную отметку уже более двух недель.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8967, а поддержка еще не сформирована. В случае закрепления цены ниже 0,8861 доллар ослабнет до уровня 0, 8775. В противном случае он может укрепиться к 0,9018.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6697, а поддержка — на 0,6592. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6619.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 137,54 и поддержки на 133,03. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и закрепиться над ним.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2435, а сопротивление — на 1,2654. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6162. Сопротивление сформировано на отметке в 0,6361. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6501.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.

RoboForex По материалам:

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