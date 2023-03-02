Валютный прогноз: рост инфляции в Германии возобновился вслед за Францией — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: рост инфляции в Германии возобновился вслед за Францией Сегодня 12:10 — Валюта

Февральская потребительская инфляция в ФРГ неожиданно достигла отметки 9,3% в годовом исчислении. У ЕЦБ не остается иного выхода, как повысить учетную ставку на предстоящем заседании, поскольку инфляция еще не побеждена. Сходная ситуация наблюдается и в других странах. Например, глава Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) тоже настаивает на дальнейшем ужесточении монетарной политики. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

Наблюдается коррекционный рост EUR относительно USD. Несмотря на «жесткую» денежно-кредитную политику ЕЦБ, усиления спроса на единую европейскую валюту не наблюдается. В паре EURUSD была сформирована поддержка на 1,0535 и сопротивление на 1,0698. Доллар может укрепиться к уровню 1,0482. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0659.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF поддержка на данный момент сместилась на отметку 0,9345. Уровень сопротивления пока не сформирован. В случае закрепления котировок выше 0,9411 доллар вырастет до уровня 0,9585.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6841, а поддержка на 0,6713. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6535. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0,6795.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован ценовой канал с границами 134,53-136,54. На данный момент доллар США стремится достичь отметки 136,85, но для этого ему необходимо закрепиться выше уровня 135,24.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD был сформирован ценовой канал с границами 1,2147-1,1929. Если цена задержится под уровнем 1,2002, возможно усиление доллара до 1,1868. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6131. Сопротивлением на данный момент выступает отметка 0,6367. Если цена закрепится под 0,6195, доллар США может направиться к отметке 0,6002.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3515. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3660. Если цена закрепится над уровнем 1,3569, вероятен рост доллара США к 1,3851. В случае пробоя поддержки канадский доллар может достичь отметки 1,3363.

RoboForex По материалам:

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