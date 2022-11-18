Валютный прогноз: после выхода данных по инфляции в США доллар слабеет, надолго ли? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Валютный прогноз: после выхода данных по инфляции в США доллар слабеет, надолго ли?
Опубликованные на прошлой неделе данные зафиксировали снижение инфляции в США. На рынке американских гособлигаций, который является самым крупным в мире, сложилась достаточно любопытная картина. Доходность по 10-летним бондам резко снизилась, опустившись до 3,8% годовых, а вот по 3-месячным так и осталась около уровня в 4,2%. Таким образом спред между доходностью по 10-летим и 3-месячным гособлигациям США ушел в отрицательную область. Если в октябре он был нейтральным, то теперь достиг −40 базисных пунктов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
По графику видно, что подобное явление происходило перед всеми рецессиями (серые вертикальные полосы на диаграмме), которые случались в американской экономике за последние 45 лет. Так что вероятность спада в следующем году очень высока, а решающим фактором станет уровень, на котором в этот момент будет располагаться инфляция. Сейчас она составляет 7,7% в годовом выражении. При ее падении до 2,0-3,0% у ФРС появится пространство для снижения ставки в борьбе с рецессией.
Однако если инфляция так и не опустится ниже 5,0% (что весьма вероятно), то Федрезерв едва ли пойдет на существенное уменьшение ставки в целях поддержки экономики. Вот тогда-то и сформируются все условия для «идеального шторма». Но самые непредсказуемые события могут возникнуть на фоне усиления геополитической напряженности. По этой причине глобальный спрос на доллар США будет сохраняться.
В валютной паре EURUSD был сформирован новый уровень поддержки — 0,9992. Ожидается дальнейшее укрепление евро до уровня 1,0491, но оно будет кратковременным. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Доллар США в текущих макроэкономических реалиях остается самой «сильной» валютой. ФРС более «агрессивно» повышает ставку и сокращает свой баланс, а вот ЕЦБ для укрепления евро позволить себе подобные меры не может.
Поделиться новостью