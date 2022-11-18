Валютный прогноз: после выхода данных по инфляции в США доллар слабеет, надолго ли? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: после выхода данных по инфляции в США доллар слабеет, надолго ли? Сегодня 08:13 — Валюта

Опубликованные на прошлой неделе данные зафиксировали снижение инфляции в США. На рынке американских гособлигаций, который является самым крупным в мире, сложилась достаточно любопытная картина. Доходность по 10-летним бондам резко снизилась, опустившись до 3,8% годовых, а вот по 3-месячным так и осталась около уровня в 4,2%. Таким образом спред между доходностью по 10-летим и 3-месячным гособлигациям США ушел в отрицательную область. Если в октябре он был нейтральным, то теперь достиг −40 базисных пунктов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Спред между доходностью по 10-летим и 3-месячным гособлигациям США (б. п.). Источник: ФРС США

По графику видно, что подобное явление происходило перед всеми рецессиями (серые вертикальные полосы на диаграмме), которые случались в американской экономике за последние 45 лет. Так что вероятность спада в следующем году очень высока, а решающим фактором станет уровень, на котором в этот момент будет располагаться инфляция. Сейчас она составляет 7,7% в годовом выражении. При ее падении до 2,0-3,0% у ФРС появится пространство для снижения ставки в борьбе с рецессией.

Однако если инфляция так и не опустится ниже 5,0% (что весьма вероятно), то Федрезерв едва ли пойдет на существенное уменьшение ставки в целях поддержки экономики. Вот тогда-то и сформируются все условия для «идеального шторма». Но самые непредсказуемые события могут возникнуть на фоне усиления геополитической напряженности. По этой причине глобальный спрос на доллар США будет сохраняться.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD был сформирован новый уровень поддержки — 0,9992. Ожидается дальнейшее укрепление евро до уровня 1,0491, но оно будет кратковременным. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Доллар США в текущих макроэкономических реалиях остается самой «сильной» валютой. ФРС более «агрессивно» повышает ставку и сокращает свой баланс, а вот ЕЦБ для укрепления евро позволить себе подобные меры не может.

RoboForex По материалам:

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