НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: курс доллара США снижается - смена тренда или коррекция? Сегодня 08:50 — Валюта

По данным The Wall Street Journal, уже в декабре нынешнего года регулятор может рассмотреть вопрос замедления темпа роста процентных ставок. Окончательное решение будет зависеть от прогресса в борьбе с инфляцией, обстановки на рынке труда и общей ситуации в экономике. Резкое ужесточение монетарной политики ФРС и повышение ставки по ипотеке начали приносить свои плоды в борьбе с инфляцией. Вышедшие во вторник данные зафиксировали снижение цен на недвижимость в США второй месяц подряд — такой динамики на рынке недвижимости не наблюдалось все последние годы. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA Index (б. п.). Источник: tradingeconomics.com

Высокие цены на дома вкупе с резко подорожавшими ипотечными кредитами сделали недвижимость малодоступной для большинства граждан. Фондовый рынок положительно отреагировал на такие данные, так как они дают надежду, что ФРС в скором времени остановит процесс повышения ставки. Но вряд ли текущий позитив продлится долго.

Средняя процентная ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной ставкой в США (%). Источник: bloomberg.com

Завтра выйдут данные по ВВП США за III квартал. Консенсус-прогноз предполагает подъем на 1,8%, в то время как индикатор «nowcast» указывает на +2,9%. Предыдущие 2 квартала рост экономики был отрицательным. Основные факторы, которые будут определять настроения участников рынка, следующие:

Макроэкономическая статистика.

Отчеты корпораций.

Геополитическая напряженность.

Колебания цен на энергоносители.

Действия и риторика регуляторов.

Fitch Ratings ожидает вхождения экономики США в рецессию к середине 2023 года, только уже не техническую, а полноценную. Ранее президент США Джо Байден (Joseph Biden, Jr.) допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет носить серьезного характера. Между тем министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не исключила, что в США возможна значительная рецессия.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD был сформирован достаточно широкий ценовой канала: 0,9569-1,0033. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно, а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

RoboForex По материалам:

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