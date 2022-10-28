Валютный прогноз: курс доллара США снижается - смена тренда или коррекция? — Finance.ua
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Валютный прогноз: курс доллара США снижается - смена тренда или коррекция?

Валюта
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По данным The Wall Street Journal, уже в декабре нынешнего года регулятор может рассмотреть вопрос замедления темпа роста процентных ставок. Окончательное решение будет зависеть от прогресса в борьбе с инфляцией, обстановки на рынке труда и общей ситуации в экономике. Резкое ужесточение монетарной политики ФРС и повышение ставки по ипотеке начали приносить свои плоды в борьбе с инфляцией. Вышедшие во вторник данные зафиксировали снижение цен на недвижимость в США второй месяц подряд — такой динамики на рынке недвижимости не наблюдалось все последние годы. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA Index&nbsp;(б.&nbsp;п.). Источник: tradingeconomics.com
S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA Index (б. п.). Источник: tradingeconomics.com
Высокие цены на дома вкупе с резко подорожавшими ипотечными кредитами сделали недвижимость малодоступной для большинства граждан. Фондовый рынок положительно отреагировал на такие данные, так как они дают надежду, что ФРС в скором времени остановит процесс повышения ставки. Но вряд ли текущий позитив продлится долго.
Средняя процентная ставка по&nbsp;контракту на&nbsp;30-летнюю ипотеку с&nbsp;фиксированной ставкой в&nbsp;США (%). Источник: bloomberg.com
Средняя процентная ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной ставкой в США (%). Источник: bloomberg.com
Завтра выйдут данные по ВВП США за III квартал. Консенсус-прогноз предполагает подъем на 1,8%, в то время как индикатор «nowcast» указывает на +2,9%. Предыдущие 2 квартала рост экономики был отрицательным. Основные факторы, которые будут определять настроения участников рынка, следующие:
  • Макроэкономическая статистика.
  • Отчеты корпораций.
  • Геополитическая напряженность.
  • Колебания цен на энергоносители.
  • Действия и риторика регуляторов.
Fitch Ratings ожидает вхождения экономики США в рецессию к середине 2023 года, только уже не техническую, а полноценную. Ранее президент США Джо Байден (Joseph Biden, Jr.) допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет носить серьезного характера. Между тем министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не исключила, что в США возможна значительная рецессия.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD был сформирован достаточно широкий ценовой канала: 0,9569-1,0033. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно, а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.
По материалам:
RoboForex
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