Валютный прогноз: газ в Европе подешевел, но риски для экономики ЕС остаются — Finance.ua
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Валютный прогноз: газ в Европе подешевел, но риски для экономики ЕС остаются

Валюта
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Цены на газ начали свое неторопливое движение вниз. «Голубое топливо» в США упало в цене на 12% за последние 5 рабочих дней, в Европе снижение от максимальных значений составило 29% за 8 дней. Газовые хранилища в Германии заполнены более чем на 80%, что говорит о скором спаде спроса на данное сырье. В дальнейшем ситуация в энергетике ЕС будет зависеть от того, насколько холодной будет зима. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Стоимость природного газа в&nbsp;ЕС (USD за&nbsp;1&nbsp;000&nbsp;куб.&nbsp;м). Источник: tradingview.com
Стоимость природного газа в ЕС (USD за 1 000 куб. м). Источник: tradingview.com
Утром в среду цена 1 000 кубометров газа опустилась ниже уровня в 2 500 USD. На момент написания комментария котировки опустились к отметке в 2 150 USD. Стоит напомнить, что на пике сырьевого «суперцикла» в 2008 году цена на максимуме достигала отметки 550 USD (344 EUR). Все последующие годы этот показатель оставался ниже вплоть до 2021 года. А сейчас, когда в паре EURUSD достигнут паритет, стоимость 1 000 куб. м природного газа превышает показатели 2008 года более чем в 4 раза. Речь идет о товаре первой необходимости, без которого экономика просто физически не сможет функционировать. Без преувеличения, для промышленности ФРГ это будет самая тяжелая зима: запасов газа в хранилищах может не хватить.
Повышение ставки ФРС и ЕЦБ не разрешит энергетический кризис, не снизит давление на цепочки поставок и не повлияет на климат. В то же время при увеличении расходов со стороны администрации Байдена «ужесточение» монетарной политики вряд ли будет эффективным. Оно может вызвать череду банкротств домохозяйств из-за непомерных расходов на ипотеку и спровоцировать новый, пусть не такой значительный, как в 2008 году, кризис недвижимости. По крайней мере, пока она в США дешевеет. Рынок за несколько последних месяцев перестал быть «площадкой продавцов» и сейчас целиком во власти покупателей.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD на отметке 0,9923 был пробит уровень поддержки. По-прежнему ожидается дальнейшее падение евро до уровня 0,9840. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. При этом падение товарных и фондовых рынков продолжится и в сентябре. Инвесторы уже закладывают ухудшение глобальной экономической ситуации в рыночные цены
По материалам:
RoboForex
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