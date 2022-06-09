Валютный прогноз: ЕЦБ повысит учетную ставку уже завтра? Греции вновь грозит дефолт — Finance.ua

Завтра
состоится заседание ЕЦБ, где будет
принято решение об учетной ставке.
Ожидается, что она останется на прежнем
уровне. Повышение прогнозируется не
ранее июля, однако текущая динамика
роста инфляции в еврозоне
может «подтолкнуть» регулятор к
более решительным действиям. Тем временем
доходность по 10-летним греческим
гособлигациям подобралась «вплотную» к
4%. Было очевидно, что на фоне новостей
о «сворачивании» QE со стороны
ЕЦБ рост доходности по греческому
госдолгу вряд ли остановится и,
соответственно, «на горизонте
вновь замаячит» угроза дефолта
Греции.
Доходность по 10-летним гособлигациям Греции (%). Источник: bloomberg.com
Учитывая,
что греческий государственный
долг составляет около 200% ВВП
страны, такая доходность уже становится
критической. Недаром в СМИ появились
слухи, что ЕЦБ готовит отдельную программу
поддержки долгового рынка на случай
резких распродаж в результате повышения
ставки. Казалось бы, проблема очевидна
и регулятор должен пытаться ее
«купировать». Но вся сложность
заключается в том, что ЕЦБ
обязан именно сейчас
ужесточать монетарную политику для
борьбы с инфляцией, которая в еврозоне
уже «подбирается» к двузначным
цифрам. И вот здесь не совсем понятно,
как можно одновременно решить 2 эти
проблемы. Есть риск того, что регулятору придется
ограничиться лишь одним повышением
ставки и незначительным сокращением
баланса.
Потребительская инфляция во Франции и Германии г/г (%). Источник: tradingeconomics.com
Подобные «полумеры» вряд
ли помогут взять под контроль инфляцию,
поэтому спасая Грецию, Италию и
Испанию от дефолта, регулятор будет
вынужден пожертвовать платежеспособностью
граждан Евросоюза. Все это будет
иметь драматичные последствия для
политического руководства ЕС. В выигрыше
окажутся лишь те страны, которые наименее
зависимы от цен на ископаемое сырье.
Например, Франция, которая сохранила
атомную энергетику и за ее
счет компенсирует подорожание
углеводородов для конечных потребителей.
По этой причине инфляция там меньше,
чем в Германии.
График валютной пары EURUSD, D1.
В
валютной паре EURUSD торги проходят в узком
диапазон 1,0641-1,0753. Если EUR «пробьет»
верхнюю границу данного канала, USD может
все же ослабнуть до 1,0855. По мнению
аналитика, дальнейшее усиление евро в
долгосрочной перспективе маловероятно.
ФРС имеет возможность проводить более
«жесткую» монетарную политику и
уже запустила процесс повышения учетной
ставки с одновременным сокращением
баланса. В краткосрочной перспективе
при повышении учетной ставки ЕЦБ евро
в паре с долларом США продолжит
коррекционный рост. Многое будет зависеть
от риторики руководства регулятора
на пресс-конференции в четверг.