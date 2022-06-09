Валютный прогноз: ЕЦБ повысит учетную ставку уже завтра? Греции вновь грозит дефолт — Finance.ua
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Валютный прогноз: ЕЦБ повысит учетную ставку уже завтра? Греции вновь грозит дефолт

Сегодня 09:00Валюта
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Автор: Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Завтра состоится заседание ЕЦБ, где будет принято решение об учетной ставке. Ожидается, что она останется на прежнем уровне. Повышение прогнозируется не ранее июля, однако текущая динамика роста инфляции в еврозоне может «подтолкнуть» регулятор к более решительным действиям. Тем временем доходность по 10-летним греческим гособлигациям подобралась «вплотную» к 4%. Было очевидно, что на фоне новостей о «сворачивании» QE со стороны ЕЦБ рост доходности по греческому госдолгу вряд ли остановится и, соответственно, «на горизонте вновь замаячит» угроза дефолта Греции.
Доходность по&nbsp;10-летним гособлигациям Греции (%). Источник: bloomberg.com Доходность по 10-летним гособлигациям Греции (%). Источник: bloomberg.com
Учитывая, что греческий государственный долг составляет около 200% ВВП страны, такая доходность уже становится критической. Недаром в СМИ появились слухи, что ЕЦБ готовит отдельную программу поддержки долгового рынка на случай резких распродаж в результате повышения ставки. Казалось бы, проблема очевидна и регулятор должен пытаться ее «купировать». Но вся сложность заключается в том, что ЕЦБ обязан именно сейчас ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, которая в еврозоне уже «подбирается» к двузначным цифрам. И вот здесь не совсем понятно, как можно одновременно решить 2 эти проблемы. Есть риск того, что регулятору придется ограничиться лишь одним повышением ставки и незначительным сокращением баланса.
Потребительская инфляция во&nbsp;Франции и&nbsp;Германии г/г (%). Источник: tradingeconomics.com Потребительская инфляция во Франции и Германии г/г (%). Источник: tradingeconomics.com
Подобные «полумеры» вряд ли помогут взять под контроль инфляцию, поэтому спасая Грецию, Италию и Испанию от дефолта, регулятор будет вынужден пожертвовать платежеспособностью граждан Евросоюза. Все это будет иметь драматичные последствия для политического руководства ЕС. В выигрыше окажутся лишь те страны, которые наименее зависимы от цен на ископаемое сырье. Например, Франция, которая сохранила атомную энергетику и за ее счет компенсирует подорожание углеводородов для конечных потребителей. По этой причине инфляция там меньше, чем в Германии.
График валютной пары EURUSD, D1. График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD торги проходят в узком диапазон 1,0641-1,0753. Если EUR «пробьет» верхнюю границу данного канала, USD может все же ослабнуть до 1,0855. По мнению аналитика, дальнейшее усиление евро в долгосрочной перспективе маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. В краткосрочной перспективе при повышении учетной ставки ЕЦБ евро в паре с долларом США продолжит коррекционный рост. Многое будет зависеть от риторики руководства регулятора на пресс-конференции в четверг.
По материалам: RoboForex
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