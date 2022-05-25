Валютный прогноз: девальвация евро отменяется? Инфляция в еврозоне может заставить ЕЦБ повысить ставку — Finance.ua

Инфляция
в еврозоне «набирает обороты».
В деловой прессе всерьез обсуждаются
риски стагфляции. Глава ЕЦБ Кристин
Лагард (Christine Lagarde) уверенно отвергает
стагфляционный сценарий для мировой
экономики в целом и еврозоны в частности.
Она считает, что экономика Китая во II
полугодии 2022 года восстановится, а цены
на продовольствие и энергоносители
стабилизируются. Это приведет к снижению
глобальной инфляции и позитивно скажется
на мировых экономиках. Однако рынки уже
готовятся к первому повышению ставки
ЕЦБ за последние 10 лет. Годовая ставка
кредитования Euribor поднялась до 0,35%.
Последний раз банки «первого
круга» кредитовали друг
друга по такой ставке в конце
2014 года перед тем, как ЕЦБ запустил
масштабную программу количественного
смягчения (QE).
12
months Euribor rate. Источник: uribor-rates.eu
Вероятнее
всего, в июле нынешнего года ЕЦБ повысит
ставку с текущих отрицательных значений.
Регулятор вынужден начать
ужесточение монетарной политики
при том, что экономика еврозоны
резко замедляется. Инфляция близка к
8% и вынуждает ЕЦБ поднимать ставку.
У данного решения могут быть тяжелые
последствия.
Доходность по
греческим и итальянским гособлигациям
уже подходит к критическим отметкам.
Непонятно, что будет делать ЕЦБ,
если их доходность продолжит рост.
С одной стороны, необходимо бороться с
инфляцией, а с другой — нельзя допустить
суверенного дефолта ни для Греции,
ни для Италии. Остается загадкой, как
регулятор собирается решать
эту проблему. Если ее
проигнорировать, темпы ценового роста у потребительских товаров в
годовом измерении превысят отметку в
10%. На фоне снижения объемов производства
стагфляция уже не кажется столь
маловероятной.
В
валютной паре EURUSD единая европейская
валюта укрепилась с середины мая на
3,75%. Если EUR преодолеет уровень 1,0768, USD
может ослабнуть до 1,0855. По мнению
аналитика, дальнейшее усиление евро
маловероятно. ФРС проводит более жесткую
монетарную политику и уже начала цикл
повышения учетной ставки
с одновременным сокращением
баланса. Несмотря на сигналы о
вероятных «зеркальных» действиях ЕЦБ,
у Федрезерва больше пространства для
маневра: на данный момент доллар США
существенно дороже единой
европейской валюты. В долгосрочной
перспективе, вероятнее всего, в паре
EURUSD наступит паритет.