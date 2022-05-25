Валютный прогноз: девальвация евро отменяется? Инфляция в еврозоне может заставить ЕЦБ повысить ставку — Finance.ua

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Валютный прогноз: девальвация евро отменяется? Инфляция в еврозоне может заставить ЕЦБ повысить ставку

Сегодня 14:48 — Валюта

Автор: Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в еврозоне «набирает обороты». В деловой прессе всерьез обсуждаются риски стагфляции. Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) уверенно отвергает стагфляционный сценарий для мировой экономики в целом и еврозоны в частности. Она считает, что экономика Китая во II полугодии 2022 года восстановится, а цены на продовольствие и энергоносители стабилизируются. Это приведет к снижению глобальной инфляции и позитивно скажется на мировых экономиках. Однако рынки уже готовятся к первому повышению ставки ЕЦБ за последние 10 лет. Годовая ставка кредитования Euribor поднялась до 0,35%. Последний раз банки «первого круга» кредитовали друг друга по такой ставке в конце 2014 года перед тем, как ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения (QE).

12 months Euribor rate. Источник: uribor-rates.eu

Вероятнее всего, в июле нынешнего года ЕЦБ повысит ставку с текущих отрицательных значений. Регулятор вынужден начать ужесточение монетарной политики при том, что экономика еврозоны резко замедляется. Инфляция близка к 8% и вынуждает ЕЦБ поднимать ставку. У данного решения могут быть тяжелые последствия.

Доходность по греческим и итальянским гособлигациям уже подходит к критическим отметкам. Непонятно, что будет делать ЕЦБ, если их доходность продолжит рост. С одной стороны, необходимо бороться с инфляцией, а с другой — нельзя допустить суверенного дефолта ни для Греции, ни для Италии. Остается загадкой, как регулятор собирается решать эту проблему. Если ее проигнорировать, темпы ценового роста у потребительских товаров в годовом измерении превысят отметку в 10%. На фоне снижения объемов производства стагфляция уже не кажется столь маловероятной.

В валютной паре EURUSD единая европейская валюта укрепилась с середины мая на 3,75%. Если EUR преодолеет уровень 1,0768, USD может ослабнуть до 1,0855. По мнению аналитика, дальнейшее усиление евро маловероятно. ФРС проводит более жесткую монетарную политику и уже начала цикл повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. Несмотря на сигналы о вероятных «зеркальных» действиях ЕЦБ, у Федрезерва больше пространства для маневра: на данный момент доллар США существенно дороже единой европейской валюты. В долгосрочной перспективе, вероятнее всего, в паре EURUSD наступит паритет.

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