Валютный прогноз: что будет с американским долларом? Настроения инвесторов определят данные по ВВП США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Валютный прогноз: что будет с американским долларом? Настроения инвесторов определят данные по ВВП США

Валюта
84
Накануне МВФ снизил ожидаемый рост ВВП США на 2022 год с 3,7% до 2,9%, а также пересмотрел аналогичный показатель на 2023 год с 2,3% до 1,7%. Прогноз ФРС, данный на июньском заседании, был еще более консервативным и предусматривал повышение реального ВВП на 1,7% в 2022 и 2023 годах. В МВФ отметили «существенный риск» того, что текущие препятствия для роста окажутся более длительными, чем ожидалось ранее. При этом эксперты МВФ считают, что США удастся избежать рецессии, поскольку заблаговременное ужесточение политики ФРС поможет снизить инфляцию и защитить реальные доходы населения. Однако на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell), напротив, предположил, что рецессия — один из возможных сценариев. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
ВВП США (%). Источник: tradingeconomics.com
ВВП США (%). Источник: tradingeconomics.com
Как положительный фактор можно отметить снижение инфляционных ожиданий на «горизонте» 5-10 лет с 3,3 до 3,1%. Однако консенсус-прогноз по-прежнему с вероятностью в 95% допускает повышение ставки ФРС на следующем заседании на 75 б. п. При этом чиновники Центрального банка на прошедшем заседании FOMC дали понять инвестсообществу, что будут действовать с учетом актуальных данных инфляции. Вчера глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупредила, что инфляция в еврозоне является «неприемлемо высокой» и пообещала справиться с ростом цен в валютном блоке, не допуская при этом фрагментации рынка облигаций.
Доходность по&nbsp;10-летним гособлигациям Греции (%). Источник: bloomberg.com
Доходность по 10-летним гособлигациям Греции (%). Источник: bloomberg.com
Существенно снизилась доходность по гособлигациям стран Еврозоны. По греческим 10-летним бумагам данный показатель стабилизировался ниже уровня в 4%.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD, единая европейская валюта не смогла преодолеть отметку в 1,0609. Данные торгов свидетельствуют, что спрос на доллар США вновь начал расти. Евро может ослабнуть до уровня в 1,0398. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.