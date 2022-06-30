Валютный прогноз: что будет с американским долларом? Настроения инвесторов определят данные по ВВП США — Finance.ua

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Валютный прогноз: что будет с американским долларом? Настроения инвесторов определят данные по ВВП США
Накануне МВФ снизил ожидаемый рост ВВП США на 2022 год с 3,7% до 2,9%, а также пересмотрел аналогичный показатель на 2023 год с 2,3% до 1,7%. Прогноз ФРС, данный на июньском заседании, был еще более консервативным и предусматривал повышение реального ВВП на 1,7% в 2022 и 2023 годах. В МВФ отметили «существенный риск» того, что текущие препятствия для роста окажутся более длительными, чем ожидалось ранее. При этом эксперты МВФ считают, что США удастся избежать рецессии, поскольку заблаговременное ужесточение политики ФРС поможет снизить инфляцию и защитить реальные доходы населения. Однако на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell), напротив, предположил, что рецессия — один из возможных сценариев. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Как положительный фактор можно отметить снижение инфляционных ожиданий на «горизонте» 5-10 лет с 3,3 до 3,1%. Однако консенсус-прогноз по-прежнему с вероятностью в 95% допускает повышение ставки ФРС на следующем заседании на 75 б. п. При этом чиновники Центрального банка на прошедшем заседании FOMC дали понять инвестсообществу, что будут действовать с учетом актуальных данных инфляции. Вчера глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупредила, что инфляция в еврозоне является «неприемлемо высокой» и пообещала справиться с ростом цен в валютном блоке, не допуская при этом фрагментации рынка облигаций.
Существенно снизилась доходность по гособлигациям стран Еврозоны. По греческим 10-летним бумагам данный показатель стабилизировался ниже уровня в 4%.
В валютной паре EURUSD, единая европейская валюта не смогла преодолеть отметку в 1,0609. Данные торгов свидетельствуют, что спрос на доллар США вновь начал расти. Евро может ослабнуть до уровня в 1,0398. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.
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