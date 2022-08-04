Валютный прогноз: чего ждать от пары доллар-евро — Finance.ua

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Валютный прогноз: чего ждать от пары доллар-евро

На фоне активных боевых действий между Украиной и россией в мировой экономике развиваются инфляционный и энергетический кризисы. ЕС не стал в этом плане исключением. Единая европейская валюта относительно доллара США девальвировалась к минимальным отметкам за 20 лет, хотя в последние несколько недель наблюдается ее укрепление. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

ВВП ЕС. Источник: tradingeconomics.com

Несмотря на энергетический кризис, техническую рецессию в США, рост геополитической напряженности, а также мощную волну инфляции, по итогам II квартала ВВП еврозоны вырос на 0,7% в годовом исчислении, тогда как аналитики ожидали более скромную цифру — 0,2%.

Инвесторы снова «полюбили риск». Вера в то, что ФРС удастся «побороть» инфляцию, не только служит поддержкой фондовому рынку, но и «толкает» индекс доллара США (DXY) вниз. От максимальных значений он «съехал» уже на 3,5%. На этом фоне также начали укрепляться австралийский и канадский доллары, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена.

Тем не менее укрепление евро не отражает полную картину происходящего. Промышленное производство по всей Европе испытывает трудности, проблемы с поставкой газа никуда не делись, растет социальная напряженность, не говоря об угрозе нового конфликта в Сербии. На настроения инвесторов повлияют и данные по рынку труда в США. Ожидается, что в июле было создано 250 000 рабочих мест, что меньше, чем 372 000 в предыдущем месяце. Если данные укажут на еще большее давление на рынок труда, вполне возможно, что к инвесторам снова вернется «нервозность».

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD торги проходят в узком диапазоне 1,0143-1,0268. По-прежнему ожидается падение евро до отметки 0,9855. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

Аналитик полагает, что временной промежуток этого коррекционного роста измеряется неделями. Падение товарных и фондовых рынков может возобновиться уже в августе, а евро снова станет дешевле доллара США.

RoboForex По материалам:

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