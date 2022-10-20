Валютный прогноз: США угрожает стагфляция? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: США угрожает стагфляция? Сегодня 16:12 — Валюта

Американский фондовый рынок и рынок облигаций вернулись к относительному спокойствию в начале этой недели, несмотря на превысивший ожидания сентябрьский показатель инфляции в США. Рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальной отчетности крупнейших банков Уолл-стрит, а доходность 2-х и 30-летних US Treasuries «откатилась» от достигнутых в прошлую пятницу максимальных значений за последние 11-15 лет. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, тогда как эксперты Bloomberg и Trading Economics прогнозировали его повышение на 8,1%. Многие участники рынка не хотят сравнивать текущую ситуацию с 1970-ми годами. Они игнорируют тот факт, что мы все больше становимся подвержены риску возвращения к продолжительному периоду стагфляции.

Доходность по 2-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com

Тот период наглядно показал, что для возвращения инфляции к нормальным показателям требуются годы и «жесткая» денежно-кредитная политика. Федеральная резервная система подняла ставку 5 раз с начала года, при этом трижды — на 0,75%. Сейчас она составляет 3,00-3,25% годовых. Трейдеры видят вероятность новых повышений в ноябре и декабре. Для «обуздания» инфляции возможны и более масштабные увеличения ставки, в результате чего она может «зашкалить» за 10,00%.

Fitch Ratings ожидает вхождения экономики США в рецессию к середине 2023 года, только уже не техническую, а полноценную. Ранее президент США Джо Байден (Joseph Biden) допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет носить серьезного характера. Между тем министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не исключила, что в США возможна значительная рецессия.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD был сформирован достаточно широкий ценовой канала: 0,9569-1,0033. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно, а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

RoboForex По материалам:

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