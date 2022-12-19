Валютный прогноз: инфляция в США замедляется, ФРС "сменит гнев на милость"? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в США замедляется, ФРС "сменит гнев на милость"? Сегодня 09:42 — Валюта

В прошлом месяце инфляция в Штатах опустилась до 7,1% с 7,7% в октябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 7,3%, но фактические данные оказались значительно лучше. Весьма показательной будет реакция Федрезерва на подобное снижение инфляционных рисков. Резкого разворота в монетарной политике ожидать не стоит, но «ястребиной» риторики в любом случае поубавится в 2023 году. При этом есть вероятность, что регулятор возьмет «паузу» в цикле повышения ставок с начала нового года. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

В среду состоялось заседание ФРС США, на котором было принято решение о повышении учетной ставки. Регулятор, как и планировал, увеличил ее на 0,50%, однако с учетом новых данных по инфляции нельзя было исключать и роста на 0,25%. Однако этого не произошло, фондовые рынки не получили в конце года шанс на «рождественское ралли».

Столь позитивные результаты стали возможны благодаря падению цен на энергоносители, которое было вызвано локдауном в Китае. Если КНР станет активно восстанавливать объемы производства, спрос на нефть и газ резко вырастет, что вызовет новый ценовой «виток». Из-за этого потребительская инфляция начнет увеличиваться по всему миру, в том числе и в США с их «разогретым» рынком труда. Данный фактор Федрезерву придется всегда учитывать.

Одновременно сейчас складывается благоприятная ситуация для роста стоимости драгоценных металлов. У них есть все шансы восстановиться до отметок начала текущего года, и это вряд ли останется «вне поля зрения» крупных институциональных инвесторов.

График валютной пары XAUUSD, D1.

В паре XAUUSD сформировался уровень сопротивления на отметке 1824,85 USD. Поддержка на 1778,45 USD была «пробита». Если цена закрепится над 1778,45 USD, то сможет достичь уровня 1858,55 USD. Текущие макроэкономическая и политическая ситуации в мире благоприятствуют росту стоимости золота. «Переломить» существующий восходящий тренд способно лишь падение котировок ниже уровня 1765,85 USD. В таком случае золото может подешеветь до 1702,68 USD за тройскую унцию.

RoboForex По материалам:

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