Валютный прогноз: Германия в "заложниках" у стран Южной Европы? Инфляция в ФРГ - на максимальной отметке за 50 лет — Finance.ua

Инфляция
в Германии продолжает расти. Вышедшие
вчера предварительные данные за май
зафиксировали ее на уровне 7,9% г/г,
что является максимумом за 50 лет.
Пенсионные накопления немцев продолжают
«таять на глазах» и неизвестно,
насколько хватит их терпения. Дело в
том, что основную долю немецких
пенсионных фондов занимают гособлигации
ФРГ, которые имеют отрицательную
доходность.
Ставка
ЕЦБ и потребительская инфляция в
Германии г/г (%). Источник: bloomberg.com
Если
в ближайшее время инфляция резко не
замедлится, то население может перейти
к активным тратам своих сбережений,
чтобы не потерять вообще все. А это уже
будет чревато «раскручиванием» инфляционной «спирали».
Конечно же, ЦБ мог бы срочно
увеличить ставку, чтобы избежать
такого сценария. Но вся проблема в том,
что Германия входит в еврозону, где
решение по ставке принимает ЕЦБ. А он
не может немедленно поднять ставку
из-за долговых проблем стран Южной
Европы. По этой причине инфляция
продолжит планомерно «съедать» накопления бюргеров.
Если же к зиме цены на энергоносители
не упадут, а то и вырастут, показатель инфляции в
Германии станет двузначным.
Инфляция
во Франции ускорилась до очередного
исторического максимума — 5,2% в годовом
исчислении. На фоне замедления французской
экономики по итогам I квартала 2022 года
до −0,2% возрастают риски стагфляции. Это
вынуждает ЕЦБ повышать учетную ставку
и «сворачивать» программу
количественного смягчения. Наиболее
вероятно, что цикл увеличения ставки
начнется уже в июле нынешнего года -
впервые за десятилетие. Впрочем, подобные
меры вряд ли помогут существенно
замедлить рост цен в ЕС, так как суверенный
дефолт Италии или Испании — гораздо
большее зло для ЕЦБ.
График
валютной пары EURUSD, D1.
В
валютной паре EURUSD единая европейская
валюта не смогла преодолеть уровень
1,0811. Если EUR «удержит» уровень
1,0752, USD может все же ослабнуть до 1,0855. По
мнению аналитика, дальнейшее усиление
евро в долгосрочной перспективе маловероятно.
ФРС имеет возможность проводить
более «жесткую» монетарную
политику и уже запустила процесс повышения
учетной ставки с одновременным сокращением
баланса. В краткосрочной перспективе
при повышении учетной ставки ЕЦБ евро
в паре с долларом США продолжит
коррекционный рост.