Валютный прогноз: Германия в "заложниках" у стран Южной Европы? Инфляция в ФРГ - на максимальной отметке за 50 лет — Finance.ua

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Валютный прогноз: Германия в "заложниках" у стран Южной Европы? Инфляция в ФРГ - на максимальной отметке за 50 лет

Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

Валютный прогноз: Германия в «заложниках» у стран Южной Европы? Инфляция в ФРГ — на максимальной отметке за 50 лет.

Автор: Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в Германии продолжает расти. Вышедшие вчера предварительные данные за май зафиксировали ее на уровне 7,9% г/г, что является максимумом за 50 лет. Пенсионные накопления немцев продолжают «таять на глазах» и неизвестно, насколько хватит их терпения. Дело в том, что основную долю немецких пенсионных фондов занимают гособлигации ФРГ, которые имеют отрицательную доходность.

Ставка ЕЦБ и потребительская инфляция в Германии г/г (%). Источник: bloomberg.com

Если в ближайшее время инфляция резко не замедлится, то население может перейти к активным тратам своих сбережений, чтобы не потерять вообще все. А это уже будет чревато «раскручиванием» инфляционной «спирали». Конечно же, ЦБ мог бы срочно увеличить ставку, чтобы избежать такого сценария. Но вся проблема в том, что Германия входит в еврозону, где решение по ставке принимает ЕЦБ. А он не может немедленно поднять ставку из-за долговых проблем стран Южной Европы. По этой причине инфляция продолжит планомерно «съедать» накопления бюргеров. Если же к зиме цены на энергоносители не упадут, а то и вырастут, показатель инфляции в Германии станет двузначным.

Инфляция во Франции ускорилась до очередного исторического максимума — 5,2% в годовом исчислении. На фоне замедления французской экономики по итогам I квартала 2022 года до −0,2% возрастают риски стагфляции. Это вынуждает ЕЦБ повышать учетную ставку и «сворачивать» программу количественного смягчения. Наиболее вероятно, что цикл увеличения ставки начнется уже в июле нынешнего года - впервые за десятилетие. Впрочем, подобные меры вряд ли помогут существенно замедлить рост цен в ЕС, так как суверенный дефолт Италии или Испании — гораздо большее зло для ЕЦБ.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD единая европейская валюта не смогла преодолеть уровень 1,0811. Если EUR «удержит» уровень 1,0752, USD может все же ослабнуть до 1,0855. По мнению аналитика, дальнейшее усиление евро в долгосрочной перспективе маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. В краткосрочной перспективе при повышении учетной ставки ЕЦБ евро в паре с долларом США продолжит коррекционный рост.

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