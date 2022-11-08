Валютные резервы НБУ превысили $25,2 млрд — Finance.ua

Валютные резервы НБУ превысили $25,2 млрд Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Валютные резервы НБУ превысили $25,2 млрд

Международные резервы Украины на 1 ноября выросли до $25 млрд 244,2 млн.

Об этом сообщили в НБУ.

«По состоянию на 1 ноября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 244,2 млн долл. США. В октябре они увеличились на 5,5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком», — сказано в сообщении.

В течение октября динамику международных резервов определяли следующие факторы:

1. Операции по управлению государственным долгом.

В прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 161,3 млн долл. США. Из них 1 954,7 млн долл. США — от Европейского союза, 1 283 млн долл. США — от Международного валютного фонда, 498,8 млн долл. США — от Всемирного банка и 424,8 млн долл. США — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Правительство Украины оплатило обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 684,1 млн долл. США. В частности, 561,5 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 84,5 млн долл. США — кредит от Всемирного банка, а 38,1 млн долл. США — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 85,1 млн долл. США.

2. Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 094,6 млн долл. США и выкупил в резервы — 47,7 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в октябре уменьшилась до 2 046,9 млн долл. США.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 33,2 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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