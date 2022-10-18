Валютные пары, акции, криптовалюты: международный бренд Esperio проводит акцию к своему 10-летию — Finance.ua
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Валютные пары, акции, криптовалюты: международный бренд Esperio проводит акцию к своему 10-летию

Фондовый рынок
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Валютные пары, акции, криптовалюты: международный бренд Esperio проводит акцию к своему 10-летию
Валютные пары, акции, криптовалюты: международный бренд Esperio проводит акцию к своему 10-летию
В честь своего юбилея глобальный брокер Esperio предоставляет всем своим клиентам статус VIP Gold по специальным праздничным условиям.
Следует отметить, что обычно такой статус предоставляют только владельцам торговых счетов с суммой собственных средств от $100 тыс. Ведь VIP Gold разворачивает сразу несколько возможностей, недоступных на стандартном счете. А именно:
  • Empower CashBack в размере до 13%, что предусматривает частичное возмещение расходов по торговым позициям, закрытым в расчетный период. Подробная информация об условиях Empower CashBack, включая примеры расчета, размещена на официальном сайте Esperio;
  • личный финансовый консультант, оказывающий всестороннюю поддержку в режиме 24/7, за исключением специально объявленных праздничных дней и банковских каникул;
  • ежемесячные начисления на депозит в размере 3% от суммы средств на торговом счете клиента на конец расчетного месяца за вычетом пополнений в течение расчетного месяца (при активной торговле и без вывода средств);
  • компенсация отрицательных свопов в размере 20% (на торговый счет VIP-клиента с 1 по 5 число каждого месяца, следующего за расчетным).

Чтобы получить статус VIP GOLD, необходимо выполнить одно из двух действий:

1. Зарегистрировать личный кабинет в Esperio и внести на торговый счет любую сумму от 100 долларов США в период с 10 по 31 октября 2022 года (единоразово или частями);
2. Внести на уже открытый торговый счет Esperio любую сумму от 100 долларов США в период с 10 до 31 октября 2022 года (единоразово или частями).
Следует отметить, что торговые условия Esperio являются одними из самых выгодных среди аналогичных предложений на рынке. У клиентов компании есть чистый спрэд от надежных провайдеров ликвидности, сквозная обработка торговых запросов, скорость выполнения <100 ms, Market Execution без реквот, кредитное плечо до 1:1000.
Безопасность гарантирована системой многоуровневой защиты. Операции пополнения и вывода средств с торгового счета клиенты брокера выполняют через платежные системы SEPA, Visa, Mastercard, Piastrix и другие.
В регулярно обновляющейся и пополняющейся линейке финансовых инструментов представлены сотни активов в нескольких группах: ETF, акции, индексы, металлы, криптовалюты, энергетические ресурсы, валютные пары.
Всем клиентам обеспечивается круглосуточная поддержка, доступ к программам лояльности, возможность обучения на площадках партнеров.

Справка:

  • брокер Esperio представлен на рынке розничных услуг онлайн-трейдинга с 2012 года;
  • десять лет назад материнская компания OFG Cap. Ltd получила сертификат SVGFSA как международная бизнес-компания (International Business Company) и основала бренд Esperio для ведения глобального бизнеса в сфере онлайн-трейдинга;
  • в период с 2015 по 2020 год в Esperio созданы сервисы для VIP, инвестиционные портфели и инвестиционный Фонд;
  • в 2021 году ежегодный торговый оборот Esperio впервые превысил $1 млрд. Согласно стратегии развития, компания планирует выход на рынки Африки и Латинской Америки;
  • Esperio удостоен престижных наград от ассоциаций профессиональных трейдеров на финансовых рынках и экспертов отрасли как «Лучший криптоброкер 2022», «Лучшая партнерская программа 2022» и «Лучший Форекс-брокер 2022» по версии премии World Forex Award.
По материалам:
esperio.org
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