Валютные ограничения и курс доллара: что происходит с валютой в начале апреля — Finance.ua

Валютные ограничения и курс доллара: что происходит с валютой в начале апреля

Сегодня 12:00 — Валюта

Национальный банк с начала войны 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 гривен за доллар. Продажа валюты населению и бизнесу запрещена, однако есть исключения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Продажа валюты

В период военного времени ограничения на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют.

Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.

По данным онлайн-банкинга банков, по состоянию на 3 апреля курс доллара в банках такой:

ПриватБанк — 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк — 29,25/29,70 грн;

Monobank — 29,26/29,99 грн.

По данным специализированных сайтов, средние курсы валют по Украине 3 апреля составляют покупка: 31,70 гривен за доллар, продажа: — 32,00 гривен. Впрочем, купить валюту можно только неофициально.

Исключения для валютных операций

Покупка иностранной валюты запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.), кроме:

территорий, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором

приобретение продуктов критического импорта для бизнеса.

Снятие наличных со счетов в иностранной валюте

Снять средства с валютного счета в Украине можно:

в гривне в размере 100 тыс. грн. в день;

в валюте счета в эквиваленте 100 тыс. грн. в день без комиссий.



Например, если есть долларовый счет, то можно снять с него в кассе отделений банка около 3,4 тыс. долларов в день, если счет в евро, тогда снять можно 3 тыс. евро в день.

Снятие средств со счетов за границей:

лимит до 100 тыс. грн. в эквиваленте в день также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках;

кроме того, установлен лимит на снятие валюты с гривневых счетов в объеме до 100 тыс. грн в месяц.

Переводы в иностранной валюте

Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещено. Среди исключений, в частности, оплата расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплата обучения на счета учебных заведений за границей.

Вывоз валютных ценностей за границу

Национальный банк 13 марта вернул требование, действовавшее до 4 марта 2022 года, и предусматривает необходимость предоставлять подтверждающие документы при перемещении валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Такое решение призвано предотвратить неконтролируемое выведение капитала за границу.

Граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте), при их физическом перемещении за границу. Это требование не изменялось.

Для вывоза требуются документы о снятии наличных с собственных счетов в банке. Соответствующие документы могут быть получены в отделениях или филиалах банков при совершении сделок. Срок действия — 90 календарных дней.

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