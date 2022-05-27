Валютную революцию в США перенесли: почему отложили запуск "криптодоллара" — Finance.ua

Валютную революцию в США перенесли: почему отложили запуск "криптодоллара"

Сегодня 23:40 — Финтех и Карты

Цифровой доллар вряд ли появится раньше, чем через пять лет. Необходимые меры безопасности для обихода цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) в США могут быть внедрены только к 2027 году — к такому нововведению местные регуляторы не готовы.

Об этом на заседании комитета по финансовым услугам Палаты представителей США заявила вице-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Лаэль Брейнард, сообщает Coinbase . По ее словам, без одобрения Белого дома и Конгресса этот вопрос вряд ли продвинется, а это предполагает длительные дебаты.

«Это занимает много времени ... Может потребоваться пять лет, чтобы внедрить необходимые функции безопасности и конструктивные особенности», — сказала Брейнард.

При этом она считает, что ФРС следует ускорить темпы реализации этого проекта, чтобы усилить позиции США на международной финансовой арене. Чиновница подчеркнула, что глобальный статус доллара не стоит воспринимать как должное.



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«Другие крупные государства выпускают собственные цифровые валюты. Поэтому мы должны подумать, сохранят ли Соединенные Штаты доминирование, если у нас такой не будет», — добавила замглавы Федрезерва.

По ее словам, ФРС планирует ввести ограничения для государственной криптовалюты, чтобы она использовалась только как платежное средство, а не для инвестиций. Поэтому он сможет сосуществовать со стейблкоинами и существующей финансовой системой.

«Я действительно вижу у цифрового доллара потенциал в качестве дополнения к более стабильной и эффективной системе, которая будет включать стейблкоины и деньги коммерческих банков. Поэтому потенциально это может способствовать инновациям в частном секторе», — сказала Лаэль Брейнард.

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Также она признала, что в руководстве регулятора есть противники идеи введения ЦВЦБ. В частности управляющий ФРС Кристофер Уоллер настроен более скептически — он утверждает, что многие долларовые транзакции уже являются цифровыми.

Тем не менее, центральные банки около 90 стран, включая Украину, уже изучают возможность запуска государственных криптовалют. Некоторые проекты уже находятся на этапе тестирования, но главным конкурентом США является Китай, который активно внедряет цифровой юань в жизнь граждан.

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