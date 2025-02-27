Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто

Мир
1
Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто
Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто
Власти Валенсии смягчают ограничения для владельцев подержанных автомобилей в рамках введения Зоны низких выбросов (ZBE).
Читайте также
Что предлагают
Владельцам таких автомобилей предлагают бесплатный проезд на автобусах EMT. С конца 2024 года в город запрещен въезд бензиновым автомобилям, выпущенным до 2001 года, и дизельным — до 2006 года. С 2026 года это ограничение распространится и на машины из других провинций.
Какая компенсация
Чтобы компенсировать неудобства, владельцам подержанных авто предоставят бесплатный проездной на два года или до момента покупки нового автомобиля. Ограничения вводятся поэтапно и будут действовать в полном объеме до 2028 года.
Место для вашей рекламы
Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Особенности ПДД и суммы штрафов в Испании:
  • в Испании водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка о проблемах со зрением, обязаны носить очки или контактные линзы за рулем. Если полиция застанет такого водителя без коррекционных средств, ему грозит штраф в размере 200 евро.
  • допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,5 промилле для обычных водителей и 0,3 промилле для водителей с водительским стажем менее двух лет и профессиональных водителей;
  • во время езды запрещены перекусы, поцелуи и громкая музыка;
  • в Испании зимой действует правило: окно автомобиля не должно иметь значительных повреждений;
  • кто игнорирует скоростные ограничения и создает реальную опасность на дорогах, в Испании предусмотрены жесткие меры. За особо грубые нарушения скоростного режима водителю придется раскошелиться на значительную сумму 600 евро;
  • вождение в пьяном виде — это достаточно серьезное нарушение, которое может привести к уголовной ответственности. В среднем за такое нарушение водителю придется заплатить от 500 до 1 тыс. евро в зависимости от степени опьянения.

Собираетесь в долгожданное путешествие? Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.