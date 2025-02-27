Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто — Finance.ua

Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто Сегодня 18:33 — Мир

Валенсия вводит ограничения: предоставляет бесплатный проезд вместо старого авто

Власти Валенсии смягчают ограничения для владельцев подержанных автомобилей в рамках введения Зоны низких выбросов (ZBE).

Что предлагают

Владельцам таких автомобилей предлагают бесплатный проезд на автобусах EMT. С конца 2024 года в город запрещен въезд бензиновым автомобилям, выпущенным до 2001 года, и дизельным — до 2006 года. С 2026 года это ограничение распространится и на машины из других провинций.

Какая компенсация

Чтобы компенсировать неудобства, владельцам подержанных авто предоставят бесплатный проездной на два года или до момента покупки нового автомобиля. Ограничения вводятся поэтапно и будут действовать в полном объеме до 2028 года.

Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.

Особенности ПДД и суммы штрафов в Испании:

в Испании водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка о проблемах со зрением, обязаны носить очки или контактные линзы за рулем. Если полиция застанет такого водителя без коррекционных средств, ему грозит штраф в размере 200 евро.

допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,5 промилле для обычных водителей и 0,3 промилле для водителей с водительским стажем менее двух лет и профессиональных водителей;

во время езды запрещены перекусы, поцелуи и громкая музыка;

в Испании зимой действует правило: окно автомобиля не должно иметь значительных повреждений;

кто игнорирует скоростные ограничения и создает реальную опасность на дорогах, в Испании предусмотрены жесткие меры. За особо грубые нарушения скоростного режима водителю придется раскошелиться на значительную сумму 600 евро;

вождение в пьяном виде — это достаточно серьезное нарушение, которое может привести к уголовной ответственности. В среднем за такое нарушение водителю придется заплатить от 500 до 1 тыс. евро в зависимости от степени опьянения.

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