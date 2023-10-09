ВАКС закрыл дело «Роттердам+» — Finance.ua

ВАКС закрыл дело «Роттердам+» Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд закрыл дело «Роттердам+».

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

9 октября во время подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после уведомления лица о подозрении.

Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции, говорится в сообщении.

Как напомнили в САП, 14 марта прокуроры САП по результатам расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направили в суд обвинительный акт в отношении шести человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+». По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016−2017 годов 19,357 млрд грн ущерба потребителям электроэнергии. Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству, на сумму 19,357 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, в августе 2019 года НАБУ объявило экс-председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии было нанесено 18,87 млрд грн ущерба.

В сентябре 2022 года правоохранители завершили расследование по этому делу. Шестерым фигурантам дела изменили ранее объявленные подозрения.

В марте 2023 года в ВАКС был направлен первый эпизод по делу «Роттердам+». Тогда же САП заявила гражданский иск на 19,357 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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