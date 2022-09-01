ВАКС впервые конфисковал состояние российского олигарха — Finance.ua

ВАКС впервые конфисковал состояние российского олигарха Сегодня 18:03

Высший антикоррупционный суд конфисковал состояние путинского олигарха Владимира Евтушенкова. Это первое подобное решение украинского суда.

Детали: В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Также конфисковали доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО «Электрозавод-ВИТ» (Запорожье)

59,2% в ООО «ИТМ-Украина» (Киев)

59,2% у ТОВ «Смарт Диджитал Солюшнс» (Київ)

42,09% в ООО Научно инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» (Запорожье)

34,21% в АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (Запорожье).

Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой, Мойсака и Саландяк.

В Украине Евтушенков трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты «Форт» от Януковича и получил полное содействие со стороны тогдашней украинской власти.

Евтушенков — один из богатейших людей россии. По состоянию на 2021 год его состояние составляло 3,4 миллиарда долларов. Один из его основных капиталов — АФК «Система». Она владеет концерном «РТИ Системы», входящим в крупнейшие оборонные компании мира, разрабатывая для российского вооружения системы управления и связи, радиотехническое оборудование. Например, стационарные радиолокационные станции «Воронеж», которые предназначены для обнаружения и сопровождения баллистических ракет.

Економічна Правда По материалам:

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