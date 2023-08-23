ВАКС национализировал активы российского олигарха — Finance.ua

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ВАКС национализировал активы российского олигарха

Казна и Политика
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ВАКС национализировал активы российского олигарха
ВАКС национализировал активы российского олигарха
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства принадлежащие российскому олигарху активы — ООО «Аэрок», которое входит в группу компаний «Группа ЛСР» (рф).
Об этом сообщает офис Генерального прокурора.
Решением суда национализирован уставный капитал общества на 437,5 млн грн, 24 объекта имущества в Киевской и Львовской областях, денежные средства на счетах и ​​изъятую готовую продукцию.
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Основанием для национализации активов российского олигарха стали материалы уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, ее участников.
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По данным следствия, ООО «Аэрок» входит в состав группы компаний «Группа ЛСР», владелец которой — российский миллиардер. Это общество — один из крупнейших производителей продукции из газобетона, бетона. Оно поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов.
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Группа компаний «Группа ЛСР» способствует ведению агрессивной войны, уплачивая налоги и сборы в государственный бюджет рф в значительных размерах. Также она активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой СВО, инвестирует в строительство жилья для военнослужащих государства-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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