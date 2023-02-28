ВАКС конфисковал у российского бизнесмена акции украинского банка — Finance.ua

ВАКС конфисковал у российского бизнесмена акции украинского банка Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста и конфисковал активы российского бизнесмена посредством контрольного пакета акций украинского банка.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС

Отмечается, что в пользу государства взыскано более 80% акций одного из банковских учреждений.

«27 февраля коллегия судов Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому гражданину и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины „О санкциях“. Решением суда взысканы в доход государства активы ответчика — 88 890 583% акций украинского банка», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала « Судова влада », речь идет о гражданине рф, президенте российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Ему также принадлежал контрольный пакет акций «Первого инвестиционного банка» (PIN Bank).

В октябре прошлого года в отношении Гинера Украина ввела санкции из-за его связи с корпорацией «Ростех», поставляющей оружие и боеприпасы российской армии.

В ноябре 2022 года Шевченковский районный суд Киева передал акции Гинера в PIN Банке в управление АРМА. Также была арестована недвижимость банка и десять служебных автомобилей. С 24 октября эти активы россиянина перешли в управление АРМА «для осуществления мер по управлению ими с целью обеспечения их сохранения и сохранения их экономической стоимости».

УНІАН По материалам:

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