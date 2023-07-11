ВАКС конфисковал киевские квартиры дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева — Finance.ua

ВАКС конфисковал киевские квартиры дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева
Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства две квартиры в центре Киева российского дизайнера и блогера-пропагандиста Артемия Лебедева.
Об этом в своем Фейсбуке сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.
«Сегодня ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева — в доход государства взыскано две квартиры в центре Киева», — написала она.
При этом, как следует из сообщения Центра противодействия коррупции, речь идет о квартире площадью 138 кв м на Ярославовом Валу и квартире 193 кв м на ул. Саксаганского.
Первая квартира была записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения рф.
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