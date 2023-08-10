ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева — Finance.ua

ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева
Следственный судья ВАКС 9 августа еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде залога в размере 230 млн грн экс-председателю правления «Нафтогаза» Андрею Коболеву по делу о премиях.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Также суд оставил без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Коболева, среди которых:
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Перед этим Коболев также написал в Facebook о продлении ему процессуальных обязанностей, включая ношение электронного браслета.
По его словам, в трансляции заседания было отказано, из-за «недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов». Отсутствие «широкого общественного интереса» было обосновано отсутствием запросов от прессы, написал экс-глава «Нафтогаза».
«Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было», — резюмировал он.
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