ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева — Finance.ua
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ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева

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Следственный судья ВАКС 9 августа еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде залога в размере 230 млн грн экс-председателю правления «Нафтогаза» Андрею Коболеву по делу о премиях.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Также суд оставил без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Коболева, среди которых:
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.
Перед этим Коболев также написал в Facebook о продлении ему процессуальных обязанностей, включая ношение электронного браслета.
По его словам, в трансляции заседания было отказано, из-за «недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов». Отсутствие «широкого общественного интереса» было обосновано отсутствием запросов от прессы, написал экс-глава «Нафтогаза».
«Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было», — резюмировал он.
По материалам:
Економічна Правда
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