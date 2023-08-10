ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева — Finance.ua

ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Следственный судья ВАКС 9 августа еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде залога в размере 230 млн грн экс-председателю правления «Нафтогаза» Андрею Коболеву по делу о премиях.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Также суд оставил без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Коболева, среди которых:

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Перед этим Коболев также написал в Facebook о продлении ему процессуальных обязанностей, включая ношение электронного браслета.

По его словам, в трансляции заседания было отказано, из-за «недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов». Отсутствие «широкого общественного интереса» было обосновано отсутствием запросов от прессы, написал экс-глава «Нафтогаза».

«Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было», — резюмировал он.

Економічна Правда По материалам:

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