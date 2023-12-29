Вакансии, размещенные в конце года, — лучший шанс получить работу Сегодня 17:20 — Личные финансы

Вакансии, размещенные в конце года, — лучший шанс получить работу

Бонни Дилбер, менеджер по подбору персонала с 9-летним опытом, говорит, что если технокомпания публикует вакансию в конце или начале года, то она серьезно настроена на ее заполнение. Она также дала советы, как воспользоваться этой ситуацией.

«Если вы видите новую вакансию в это время года, подавайте заявку!», — говорит Бонни. Как она рассказала Business Insider, такая вакансия означает, что компания будет действовать быстро и будет отдавать приоритет более эффективному рекрутингу.

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«Люди, которые долго занимаются рекрутингом, знают, что конец года — один из самых трудных периодов для найма. Трудно планировать собеседования с учетом графиков отпусков и запланированных выходных как для кандидатов, так и для команд, нанимающих работников», — объясняет Дилбер.

Кроме того, многие трудоустроенные люди не заинтересованы искать новую работу в конце года, поскольку это может повлиять на их бонусы, часто выплачиваемые в начале нового года. Те же, кто подает заявку на вакансию, могут захотеть начать работу на несколько месяцев позже, чтобы получить эти бонусы, что может стать барьером для HR-менеджеров.

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В итоге получается, что многие менеджеры по персоналу и рекрутинговые команды захотят подождать до нового года, чтобы опубликовать вакансии. Те, кто размещает вакансии в декабре, осознают, что будут проблемы с планированием и управлением процессом найма. Они также знают, что у них будет более ограничен выбор кандидатов.

«Они будут делать это только тогда, когда нужно срочно заполнить вакансию, а значит, вы можете рассчитывать на то, что процесс найма пройдет быстро», — рассказывает опытный рекрутер.

Она добавила, что на вакансии, которые публикуются в январе, также следует подаваться, потому что это также места, которые действительно нужно заполнить быстро. По ее словам, это могут быть должности, которые нельзя было публиковать до утверждения нового бюджета, или те, на которые компании не успели нанять людей в суматохе зимних праздников.

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«Я видела, как менеджеры по подбору персонала назначают сразу несколько собеседований, просят пропустить скрининг, чтобы продвигаться быстрее, и сами пересматривают резюме, чтобы ускорить процесс», — говорит Бонни.

Она говорит, что команды, которые обычно тратят три-четыре недели на процесс найма, расширяют предложения менее чем за две недели, потому что испытывают острую потребность в том, чтобы кто-то закрыл их вакансию.

Как использовать спешку компаний с вакансиями в конце года

Бонни Дилбер советует использовать следующие методы:

Фильтруйте доски объявлений о вакансиях, опубликованных за последние несколько дней. Это роли, на которые, скорее всего, будет меньше кандидатов, и команды, действительно нуждающиеся в найме в срочном порядке. Упростите командам по подбору персонала процесс планирования встреч с вами. К примеру, можно добавить в свое резюме ссылку на расписание или отметку о готовности к собеседованию. Используйте специальную электронную почту для поиска работы — это поможет не упустить никакой возможности назначить собеседование. Будьте гибкими относительно даты начала работы. Если компании срочно нужно заполнить вакансию, она может отобрать кандидатов, которые могут приступить к работе уже через несколько недель. Подумайте о том, чтобы обратиться к HR-менеджерам. Поскольку в это время года у них запланировано меньше встреч, наем может быть для них приоритетом, а значит, они могут быть более открытыми для планирования разговоров непосредственно с кандидатами.

«Рынок труда в 2023 году был сложным, и начало 2024 года, вероятно, будет схожим. Но компании все еще нанимают работников, а люди все еще получают отличные возможности», — считает Бонни.

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