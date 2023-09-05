В законопроект о возобновлении декларирования внесли поправки о закрытости реестра еще на год — Finance.ua
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В законопроект о возобновлении декларирования внесли поправки о закрытости реестра еще на год

Казна и Политика
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В подготовленный ко второму чтению законопроект № 9534 о возобновлении декларирования для чиновников внесена поправка о закрытости реестра деклараций еще на один год.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.
«Сегодня (5 сентября. — Ред.) парламент будет голосовать за законопроект № 9534 о возобновлении декларирования во втором чтении. Наибольший риск законопроекта — закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны», — подчеркнул Юрчишин.
«Большинство аргументов за закрытый реестр — это манипуляция, цель которой — оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске», — добавил он.
Нардеп подчеркнул, что за открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в том числе военные, а также международные партнеры Украины из стран «Большой семерки» (G7).
«Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале свою поправку № 371 о немедленном открытии реестра. Я поддержу эту поправку и призываю всех народных депутатов, которым нечего скрывать, сделать то же самое», — добавил Юрчишин.
Депутат также сообщил, что все резонные аргументы по безопасности декларантов уже учтены в законопроекте.
По его словам, речь идет о том, что военные, «кроме ВВК и ТЦК» (военно-врачебная комиссия и территориальный центр комплектования), пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.
По материалам:
Економічна Правда
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