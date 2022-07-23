В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года — Finance.ua

В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года Сегодня 06:21 — Финтех и Карты

В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года

В правительстве Южной Кореи сообщили о переносе даты запуска программы по налогообложению криптовалютной сферы с 2023 года на 2025 год.

Согласно плану налоговой реформы, чиновники намерены облагать налогом доходы от виртуальных активов, а также доходы от передачи или предоставления во временное пользование виртуальных активов.

Ранее южнокорейский приверженец блокчейна Гарольд Ким сообщил CoinDesk, что пороговый уровень налогов, которые планируется взимать с доходов местных бирж, достаточно высок и поэтому может несправедливо ударить по мелким криптоинвесторам.

Ранее, в декабре, власти Южной Кореи отложили планы по налогообложению виртуальных активов до 2023 года.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.