В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года — Finance.ua
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В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года

Финтех и Карты
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В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года
В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года
В правительстве Южной Кореи сообщили о переносе даты запуска программы по налогообложению криптовалютной сферы с 2023 года на 2025 год.
Согласно плану налоговой реформы, чиновники намерены облагать налогом доходы от виртуальных активов, а также доходы от передачи или предоставления во временное пользование виртуальных активов.

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Ранее южнокорейский приверженец блокчейна Гарольд Ким сообщил CoinDesk, что пороговый уровень налогов, которые планируется взимать с доходов местных бирж, достаточно высок и поэтому может несправедливо ударить по мелким криптоинвесторам.
Ранее, в декабре, власти Южной Кореи отложили планы по налогообложению виртуальных активов до 2023 года.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
cryptomisto
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