В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года — Finance.ua

В Южной Корее отложили введение налога на криптовалюты до 2025 года
В правительстве Южной Кореи сообщили о переносе даты запуска программы по налогообложению криптовалютной сферы с 2023 года на 2025 год.
Согласно плану налоговой реформы, чиновники намерены облагать налогом доходы от виртуальных активов, а также доходы от передачи или предоставления во временное пользование виртуальных активов.
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Ранее южнокорейский приверженец блокчейна Гарольд Ким сообщил CoinDesk, что пороговый уровень налогов, которые планируется взимать с доходов местных бирж, достаточно высок и поэтому может несправедливо ударить по мелким криптоинвесторам.
Ранее, в декабре, власти Южной Кореи отложили планы по налогообложению виртуальных активов до 2023 года.
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